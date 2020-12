Le pagelle del 'Gladbach - Super Plea, Wendt non la vede mai, Sommer colpevole sul primo gol

Sommer 5,5 - Le colpe sul gol di Darmian sono evidenti. Non chiude lo specchio della porta a dovere e si fa passare il pallone sotto le gambe. Su Lautaro Martinez si riscatta parzialmente respingendo con reattività, nulla può sui due gol di Lukaku.

Lainer 6,5 - Inizia troppo timido facendo cross dalla trequarti e troppo prevedibili. In difesa però si dimostra solido compiendo ottime diagonali. Col passare del tempo acquisisce coraggio chiamando in causa anche Handanovic con una conclusione dalla distanza.

Jantschke 6 - Lautaro e Lukaku quando partono in velocità sono due clienti molto difficili. Provvidenziale la chiusura su Lautaro nella prima frazione di gara (Dal 46’ Zakaria 5 - Sognerà di notte Lukaku. Rose lo mette in marcatura sul belga che stravince il duello fisico).

Ginter 5,5 - Quando Lukaku gioca in velocità è un cliente difficile per qualsiasi difensore. Prova a fermarlo ma poi deve cedere come tutta la difesa.

Wendt 4,5 - Dalla sua parte Darmian spinge con decisione costringendolo a stare troppo indietro e non riuscendo ad arginarlo a dovere. Nella ripresa cambia l’avversario, Hakimi, ma non la musica. Non la vede mai (Dal 79’ Wolf sv).

Kramer 5,5 - Si abbassa spesso sulla linea della retroguardia fra i due centrali per impostare ma questa volta non riesce a dare il via alla manovra.

Neuhaus 6 - Il ‘Gladbach fa girare il pallone in orizzontale e troppo lentamente nella prima mezzora di gioco, in mezzo al campo disputa una partita con qualche errore e palloni recuperati.

Lazaro 6 - Affronta la sua ex squadra dove non ha brillato. La punisce con un cross col contagiri per la zuccata di Plea che riequilibra il punteggio.

Stindl 6 - Ingenuo quando si fa ammonire dopo appena dieci minuti di gioco. Si vede in poche occasioni ma da una sua sponda nasce la rete del pareggio di Plea (Dal 70’ Embolo 5,5 - Non si vede quasi mai con le accelerazioni. In fuorigioco, disturba Handanovic sul 3-3 poi annullato di Plea).

Thuram 6 - Quando si accende è sempre un pericolo, come in occasione del diagonale che esalta le qualità di un grande portiere come Handanovic. Perde il pallone da cui nasce il 2-1 dell’Inter ma serve a Plea la palla del 3-2.

Plea 7 - Letale quando il pallone arriva dalle sue parti. Vede lo spiovente di Lazaro e, complice anche una difesa nerazzurra non impeccabile, punisce Handanovic con una zuccata che rimette il punteggio in parità e con un diagonale nella ripresa. Realizzerebbe la tripletta ma la finta di Embolo avviene in posizione di offside.