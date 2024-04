Ufficiale Jantschke lascia il 'Gladbach dopo 18 anni: "Grazie per questo grande onore"

vedi letture

Tony Jantschke lascerà il Borussia Moenchengladbach dopo addirittura 18 anni. Il difensore infatti è entrato a far parte delle giovanili del club nel 2006 e ha poi fatto tutto il percorso giocando prima nella seconda squadra e poi in quella principale, diventando una bandiera e una leggenda della società tedesca.

Ad annunciare il suo addio è stato proprio il classe '90 con un post su Instagram: "È con orgoglio che dico che il mio viaggio in Borussia da giocatore in estate giungerà al termine. Questa volta non me la terrò stretta, come forse saprai è solito fare da me. Certo, un grande ringraziamento va ai miei allenatori, compagni di squadra e supervisori che mi hanno supportato, incoraggiato, ma anche sopportato quando il mio umore non era il migliore. Ma vorrei onorare espressamente la prestazione degli arbitri. Perché senza di loro, il nostro sport che tutti amiamo tanto non funzionerebbe. Ringrazio il Borussia e tutto il suo staff perché il club mi ha dato la possibilità di ottenere più di quanto abbia mai sognato, oltre che l'opportunità di costruirci dopo la mia carriera. La famiglia Borussia è cresciuta tanto e forte perché siamo tutti uniti da questa passione per il club. Ecco perché un grande complimento va ai nostri tifosi, che hanno sempre sostenuto il club, ma anche me personalmente, nei momenti di successo, ma anche nei momenti meno belli. E poi hai aggiunto anche qualcosa di speciale al mio nome. Grazie per questo grande onore. Ho sempre cercato di essere autentico, diretto e pieno di impegno e lasciare tutto compreso il mio corpo in campo. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da alti e bassi oltre ad alcuni interventi chirurgici e tempi di riabilitazione. Ho cercato di essere il miglior giocatore di squadra: che si tratti di tifo, magari solo di ascoltare qualcuno o anche di fare battute. Alla fine, un grazie alle persone più importanti e alla mia casa: io e i miei amici abbiamo trascorso innumerevoli ore a Hoyerswerda o Mönchengladbach per passare del tempo insieme. E ringrazio soprattutto la mia famiglia, che mi supporta nei momenti belli ma anche nei momenti meno belli. Ci vediamo allo stadio! Grazie, il tuo Tony".