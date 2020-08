Le pagelle del Lecce - Ennesima serata da dimenticare della difesa. Si salva Lapadula

Risultato finale: Lecce-Parma 3-4

Gabriel 5 - Altra serata, altra imbarcata. Una costante della stagione, la condanna di questo Lecce che torna in B a causa degli 85 gol subiti.

Donati 4.5 - L'ultima con la maglia giallorossa prima del trasferimento al Monza è da dimenticare.

Lucioni 4.5 - Il simbolo di un reparto difensivo che stasera ha mollato: sull'autogol è sfortunato, ma dopo non fa nulla per rimediare.

Meccariello 5 - Nonostante il gol la prestazione resta negativa: gli attaccanti del Parma nell'uno contro uno fanno il bello e il cattivo tempo. Dall'88esimo Monterisi s.v.

Dell'Orco 4.5 - Dalle sue parti Kulusevski si conferma avversario di categoria superiore, impossibile da arginare quando pensa ed esegue la giocata. Dal 70esimo Vera s.v.

Mancosu 6 - Nel primo tempo s'è divorato due gol clamorosi, uno più semplice dell'altro. Però, pure a mezzo servizio e anche in una serata in cui non è particolarmente ispirato, resta il fulcro di un Lecce che non può fare a meno dei suoi strappi. Il gol di Barak arriva da un suo perfetto suggerimento. Dal 61esimo Majer 6 - Non male il suo impatto, anche se la partita nella mezz'ora finale ha poco da dire.

Tachtsidis 5 - In un Lecce chiaramente diviso in due tronconi lui dovrebbe agire quasi da quinto difensore, ma non riesce in alcun modo ad arginare il Parma quando riparte. Dal 61esimo Petriccione 5.5 - Entra quando c'è poco da fare, e ancor meno da difendere.

Barak 6.5 - Probabilmente il migliore tra le fila giallorosse e non solo per il gol che al 40esimo ha riaperto il match. Si muove bene tra le linee, si inserisce coi tempi giusti.

Falco 5 - Ronza attorno ai difensori del Parma ma non punge. Dal 61esimo Shakhov 6 - Partecipa al gol di Lapadula: colpisce il palo in occasione della rete del 3-4.

Saponara 6 - A differenza di Falco è più nel vivo del gioco. E infatti dai suoi piedi nascono diverse occasioni interessanti.

Lapadula 6.5 - Coi suoi gol ha tenuto vivo il sogno salvezza fino alla fine. Non è servito, soprattutto perché il risultato del Ferraris non ha mai concesso spiragli.