Le pagelle del Lecce - Pioggia di 7. Che esordi per Saponara-Barak!

Lecce-Torino 4-0 (11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 79’ Lapadula)

Vigorito 6,5 - Quasi mai chiamato in causa. Ma nelle rare volte in cui il Torino arriva dalle sue parti si fa trovare pronto.

Sabelli 6,5 - Prova convincente dell'esterno destro di Liverani. Spinge con i temi giusti e in difesa è sempre attento.

Rossettini 6,5 - Una piccola sbavatura nel primo tempo non toglie niente ad una prova solida e di grande qualità.

Lucioni 6,5 - In difesa è perfetto, gli attaccanti del Torino non vedono mai il pallone. Si fa vedere anche in fase offensiva.

Donati 7 - Fa sempre la cosa giusta, in entrambe le fasi di gioco. Guida anche i compagni di reparto con indicazioni e personalità.

Majer 6,5 - Sembra poter arrivare su tutti i palloni, soprattutto nel primo tempo. Bravo a regalare alla squadra idee e intensità di gioco (dall'82' Paz sv).

Deiola 7 - Primo gol in Serie A, una bellissima rete che apre le danze e permette alla squadra di giocare con entusiasmo e disinvoltura. Si fa vedere anche in fase di interdizione, Liverani lo sostituisce perché ammonito (dal 57' Petriccione 6,5 - Si piazza lì, in mezzo al campo, a dettare tempi e bloccare le rare avanzate granata).

Barak 6,5 - Con Saponara, è uno dei migliori del primo tempo, non solo per il bel gol segnato. Ha voglia e si vede, almeno fin quando fiato e fisico lo sostengono.

Saponara 7 - L'ex Genoa non poteva sognare esordio migliore. Nel ruolo di trequartista disegna calcio, trovando sempre la giocata giusta come in occasione dell'assist a Deiola. Il Via del Mare lo saluta con un convinto applauso (dal 72' Shakhov 7 - Un assist di tacco non sfruttato da Lapadula e un rigore procurato, quello del 4-0).

Falco 7,5 - Un gol meraviglioso, quello del momentaneo 3-0. Gioca in appoggio a Lapadula e quando ha la palla fra i piedi i difensori granata non sanno quasi mai come fermarlo.

Lapadula 7,5 - Partita di sacrificio, al servizio dei compagni, culminata con la rete del 4-0 che rende merito al grandissimo lavoro odierno del centravanti di Liverani.