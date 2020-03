Le pagelle del Milan - Bonaventura e Ibra si salvano. Theo Hernandez disastroso

MILAN-GENOA 1-2 - 7' Pandev, 41' Cassata, 75' Ibrahimovic

Begovic 6 - I due gol sono dei veri e propri tap-in e può poco.

Conti 5 - Arriva sempre tardi nelle azioni dei gol genoani. Non rimedia nella fase offensiva. (Dal 90' Calabria sv).

Gabbia 5 - Come Conti, perde sempre l'attimo decisivo per evitare il peggio.

Romagnoli 5.5 - Il meno peggio del reparto. Qualche buon lancio e chiusura ma anche il capitano alla fine affonda con il resto della squadra.

Theo Hernandez 4 - Disastroso. I due gol del Genoa nascono dalla sua parte. Molle nei contrasti, poco efficace nelle avanzate.

Bennacer 5 - Ha la colpa, grave, di non chiudere Sanabria nell'azione del primo gol genoano. Nel secondo tempo va meglio ed è sempre lui il fulcro del gioco, ma senza mai illuminare.

Kessié 5 - Nessun errore grave, solita corsa ma non riesce mai a incidere né a dare buoni suggerimenti.

Castillejo 5.5 - Il corner da cui nasce l'1-2 è l'unico vero spunto riuscito allo spagnolo, sul quale gli avversari sono riusciti a trovare le contromisure.

Calhanoglu 5.5 - Duetta con Ibrahimovic, offre un assist al bacio allo svedese e riceve dallo stesso un altro suggerimento geniale, sparando addosso a Perin. (Dal 57' Bonaventura 6.5 - Entra ed è l'unico che dà realmente l'impressione di voler tentare la rimonta. Ci prova ripetutamente dalla distanza e riesce anche a propiziare il gol di Ibrahimovic).

Rebic 5 - Giornata no per il croato, mai pericoloso e incapace di svincolarsi dalla marcatura dei difensori. (Dal 57' Leao 5 - Le sue accelerazioni non portano a nulla. Prestazione fumosa).

Ibrahimovic 6 - È il regista offensivo della squadra. Quando non può ricevere palla arretra e se la prende. Pioli, non a caso, chiede ai suoi di cercarlo sempre. Riapre la partita, ma è troppo tardi.

Allenatore Stefano Pioli 5 La squadra accusa il gol dopo sette minuti e non trova soluzioni alternativa al "Darla a Ibra e pedalare". L'ingresso di Bonaventura smuove qualcosa e si gioca il terzo cambio all'ultimo inserendo un terzino, nonostante lo svantaggio.