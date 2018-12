Le pagelle del Milan - Donnarumma strepitoso. Cutrone, che errore!

© foto di PHOTOVIEWS

Milan-Torino 0-0

Donnarumma 7,5 - Pronti via, dice no a Iago Falque. Più spettacolare che complicata la sua parata, ma è comunque decisiva. Come quella, a fine primo tempo, su Belotti.

Calabria 5,5 - Soffre in fase difensiva nel primo tempo, cresce in quella offensiva nel finale.

Abate 7 - Subito ammonito, gioca una partita di grande attenzione e temperamento. Fuori ruolo, e non si direbbe neanche troppo.

Zapata 6,5 - Anche lui, in qualche modo, è fuori ruolo: nel senso che pochi mesi fa sembrava fuori dal progetto tecnico milanista. Gran partita oggi su Belotti, nel finale serve un assist d'oro che Cutrone sciupa.

Rodriguez 6,5 - Il regista oscuro della squadra, è lui il giocatore demandato a gestire la manovra, seppur da posizione defilata.

Suso 5,5 - Non è la sua serata. Tira inspiegabilmente di destro in almeno due circostanze, non riesce a prendersi sulle spalle la squadra.

Kessie 6 - Senza infamia e senza lode. Sbaglia qualche giocata semplice, ma gliene riescono tante di complicate.

Bakayoko 6,5 - È forse l'unico centrocampista del Milan a suo agio in questo 4-4-2 e si vede. Non chiedetegli, però, di impostare.

Calhanoglu 5 - Anonimo nel primo tempo, si risveglia a inizio ripresa. Non aiuta la coppia centrale in fase di manovra: con le sue qualità, è un peccato non veniale. (Dal 71' Castillejo 6,5 - Per la serie: mettere i giocatori al loro posto può avere i suoi effetti, positivi).

Cutrone 5 - Non lo meriterebbe, non lo merita. È elettricità pura, ha la personalità per farsi leader se Higuain non ingrana. Però quell'errore nel finale chiede davvero vendetta.

Higuain 5 - Torna in campo dopo due turni di stop e ha voglia di tornare subito anche al gol. Pure troppa, forse. Scelta più scelta meno, le sbaglia grossomodo tutte.