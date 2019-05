Le pagelle del Milan - Kessié straripante, Suso flop

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SPAL-MILAN 2-3 - 18' Calhanoglu, 22' e 65' rig. Kessié, 28' Vicari, 53' Fares



Donnarumma sv - Chiude la sua stagione col Milan facendosi male. (dal 20' Reina 6 - Raccoglie due palloni dalla porta, pur non potendoci fare nulla).

Abate 5.5 - Ultima partita con la maglia del Milan, non come ci si aspettava: si fa ammonire dopo meno di mezz'ora e anche lui si fa sorprendere da Fares in occasione del 2-2. (dal 62' Cutrone 6 - Ci mette il solito impegno nei minuti che ha a disposizione).

Musacchio 6 - Sfida non facile con Petagna, riesce comunque a controllare il centravanti spallino

Romagnoli 6 - Partita attenta, buone chiusure, senza soffire.

Rodriguez 6 - Ha l'intuizione di servire Kessié nell'occasione dello 0-2 anche se dalle sue parti si sfonda un po' troppo.

Kessié 7.5 - Trascinatore assoluto. Ispira Calhanoglu per il gol del vantaggio, firma il raddoppio dopo cinque minuti. Infine, dopo la rimonta spallina trasforma il rigore del 3-2.

Bakayoko 7 - Se riscatto non sarà, e la mancata qualificazione in Champions rischia di essere decisiva, lo fa cercando di far rimpiangere la dirigenza. Sradica palloni, la sua fisicità è decisiva ed è ovunque nella manovra.

Calhanoglu 6.5 - Uno dei giocatori che è mancato maggiormente al Milan, trova il jolly dopo pochi minuti con un bel gol. Tra alti e bassi una buona prestazione.

Suso 5 - Nessuno spunto davanti, ma la cosa più grave è l'esser stato sovrastato da Fares in occasione del 2-2.

Piatek 6- Subito pericoloso, ben presto i difensori ne prendono le misure. Ma è sempre lì, in area, pronto a sfruttare ogni occasione. E infatti si procura il rigore del 3-2.

Borini 6 - La solita prova di sacrificio. Rientra spesso a dare una mano ai compagni di squadra, fa l'esterno di centrocampo e a volte anche di difesa aggiunto. (dal 79' Zapata sv).