Le pagelle del Milan - Leao come Speedy Gonzales. Theo cavallo passo sulla sinistra

vedi letture

Donnarumma 6,5: Comanda sicuro la difesa e compie molti interventi di routine con la consueta sicurezza. Compie un grande intervento su Bourabia poi il gol di Berardi è propiziato da un errore in barriera di Hauge.

Calabria 6: Partita di grande attenzione e senza sbavature. Anche nel finale non si perde nella selva di gambe degli avversari e gestisce bene la propria fascia di riferimento.

Kalulu 7: Sarà anche giovanissimo e avrà anche solo un pugno di presenze in Serie A, ma questo ragazzo dimostra già di non aver pagato lo scotto della titolarità. Un acquisto azzeccato che farà parlare di sé in futuro.

Romagnoli 6: Si smezza i compiti con il giovane Kalulu e contribuisce a mantenere alta l'attenzione di tutto il reparto anche nei momenti in cui il Sassuolo accerchia l'area rossonera con il palleggio. Nel finale il suo fallo su Boga al limite dell'area permette a Berardi di accorciare e gli costa anche un giallo.

Hernandez 7: La galoppata sulla fascia per il raddoppio rossonero è ormai un marchio di fabbrica anche se ogni tanto la rifinitura non è bella come la falcata. Qualche volta si perde in fase difensiva contro Berardi, ma alla fine lo scontro testa a testa lo vince senza discussioni.

Tonali 5,5: Tra i peggiori in un Milan che per il resto funziona alla grande. Ancora in rodaggio nelle vesti di metronomo del futuro milanista fa una bella cosa quando si disinteressa del pallone in occasione del secondo gol rossonero. Esce per infortunio e non per scelta tecnica. (Dal 45' Krunic 6: Entra per fare legna in mezzo al campo nel momento in cui il Sassuolo prova ad accerchiare gli avversari tramite il palleggio. Gli riesce a tratti ma la sufficienza c'è).

Kessié 6,5: Il giallo che prende per un fallo sulla trequarti avversaria lo costringerà a saltare l'ultima partita dell'anno contro la Lazio. Una piccola pecca nella solita prestazione di grande quantità.

Saelemaekers 7: Secondo gol in Serie A dopo quello segnato nel 3-3 contro la Roma e partita in generale di buona qualità anche se nel lungo periodo si perde un po' senza trovare la continuità del primo tempo. (Dall'80' Castillejo S.V.).

Calhanoglu 6,5: La progressione di una manciata di secondi che lancia Leao nell'azione dell'1-0 è strepitosa. Mette a segno un gol che viene annullato per un fuorigioco non ravvisato con minuti di ritardo. Dopo il 2-0 però si vede sempre meno calando alla distanza pur dando continuità nell'aiuto alla squadra in fase di interdizione. (Dall'86' Maldini S.V.).

Diaz 6: Inizia bene da frullino qual è, ma in almeno un paio di occasioni non prende la decisione giusta a pochi metri dalla porta, fallendo così occasioni utili per arrotondare il vantaggio. (Dal 57' Hauge 5: Bel tiro al 78' respinto da Consigli, ma poi le sbaglia tutte, compreso quando devia la palla calciata da Berardi in fondo alla propria rete perché si stacca malamente dalla barriera).

Leao 7: Gol più veloce della storia del campionato italiano. Partita di sostanza, tra le migliori da quando è al Milan anche per l'abnegazione nei confronti dei compagni. Se giocasse sempre così, forse il Milan potrebbe davvero non pensare a un vice per Ibrahimovic.

Pioli 7: Vince anche contro le assenze e confermando di avere in pugno una squadra giovane ma assolutamente pronta a tenersi la testa della classifica. Grande attenzione in fase difensiva e la chicca dello schema su calcio d'avvio che permette a Leao di segnare il gol più veloce del nostro calcio. La squadra subisce gol solo su calcio da fermo, per il resto le sbavature difensive sono quasi assenti. La parola scudetto non si deve sdoganare? Così è dura...