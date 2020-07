Le pagelle del Milan - Rebic e Calhanoglu regalano spettacolo. Impossibile fermare Hernandez

vedi letture

Milan-Bologna 5-1 al 90'

Donnarumma 6.5 Il gol di Tomiyasu è imprendibile, lo sarebbe stato pure per un supereroe. Leader per personalità oltre che per qualità, ben al di là della carta d'identità.

Calabria 7 Spegne Sansone per tutto il tempo. Difende e spinge, la scelta di Pioli di farlo giocare al posto di Conti si dimostra ben più che azzeccata. Il gol della manita è meritato.

Kjaer 6 Ha la briga di dover guardare il fisico e i muscoli di Santander. Il Ropero stavolta non regala incubi agli avversari. Un errore da matita rossa su un retropassaggio per Donnarumma.

Romagnoli 6 Permettersi una distrazione come sul gol di Tomiyasu è un peccato capitale per chi dovrebbe guidare di bastone e carota i compagni di reparto. Per il resto gestione e mestiere

Hernandez 7.5 Straordinariamente devastante. Ha la corsa dei grandi e stavolta pure la difesa degli esperti. In crescita continua, la domanda è fin dove potrà arrivare.

Kessie 7 Il momento sì impatta col palo e con Skorupski. Però ha un martello al posto del destro e dalle sue parti i mediani del Bologna s'infrangono come su uno scoglio.

Bennacer 7 Gol numero uno dopo l'ennesima prestazione da giocatore di spessore internazionale. Non solo regista, sa far entrambe le fasi e sarà centrale nel progetto futuro. (dal 79' Biglia sv)

Saelemaekers 6.5 Prima perla d'Italia per il belga, preso a gennaio dalla dirigenza rossonera. Riscatto certo, sembra il progetto di calciatore ideale anche per il Milan che verrà. (dal 61' Krunic 6 Largo destro, è l'esperimento di Pioli. Solo che la gara ha perso di fatto mordente e lui prova a farsi sentire come può)

Calhanoglu 7.5 Dopo il break ha riacceso la lampadina del genio. Trequartista sottopunta, è nel suo ruolo e nella sua dimensione. Segna perché è al posto giusto, fa un assist perché è la sua specialità. (dal 61' Bonaventura 6 Ha tante frecce al suo arco, solo che il bersaglio Bologna ha già sventolato bandiera bianca. E i compagni di caccia hanno deposto le armi)

Rebic 7.5 Schiena curva e via andare, il paragone con un Vieri d'antan quasi regge. Per i compagni, per il Milan, per Pioli, è imprescindibile. Sarà morbidino sul gol di Tomiyasu ma per un inciampo fa almeno dieci cose buone. Gol compreso. (dall'82' Colombo sv)

Ibrahimovic 6.5 Inizia la partita come faro portante per i compagni, fa pure un assist per Rebic per il poker rossonero. Ma non può permettersi scenate, la seconda di fila, come in occasione del cambio. (dal 61' Leao 6.5 Entra con tanta voglia, in un'occasione golosa mette poca cattiveria per timbrare la manita sul volto dell'inerme Bologna. Si fa perdonare con l'assist per Calabria)

Pioli 8 E' il suo Milan. Per ora, poi chissà. Però vince, domina, diverte. Supera il Napoli, è in Europa, e prima dello stop di marzo non era certo immaginabile una situazione del genere. Meriterebbe la conferma, senza dubbio alcuno.