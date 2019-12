Le pagelle del Napoli - Gattuso indovina i cambi. Per Allan 30' da leader

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Sassuolo-Napoli 1-2

Meret 6 - Sorpresa dal movimento di Traorè sul gol che sblocca la partita, si rende protagonista di almeno due ottimi interventi.

Di Lorenzo 6 - Meglio da centrale che da terzino. Dopo una prima frazione in cui subisce le discese di Kyriakopoulos, viene spostato al centro a causa dell'infortunio rimediato da Luperto e nella ripresa si disimpegna senza affanni.

Manolas 6 - Si comporta bene nella marcatura di Caputo, lo limita con una marcatura a uomo.

Luperto 6 - In una primo tempo in cui il centrocampo del Napoli viene sovrastato da quello del Sassuolo lui e Manolas al centro della difesa fanno quello che possono e non se la cavano male. Costretto a uscire a fine primo tempo per un problema fisico. Dal 46esimo Hysaj 6.5 - Entra molto bene in partita, dà equilibrio alla fase difensiva e, soprattutto, con le sue discese mette in difficoltà su quella fascia la difesa del Sassuolo.

Mario Rui 5 - Il peggiore della linea difensiva. Sul gol che sblocca la partita, si perde il movimento di Traorè che lo beffa alle spalle. Nella ripresa commette un altro grave errore, ma per sua fortuna Muldur tutto solo davanti a Meret non trova lo specchio della porta.

Allan 7 - C'è una gara prima del suo gol e un'altra dopo l'1-1: la prima largamente insufficiente, la seconda da leader di un Napoli che nell'ultima mezz'ora ha dato tutto quello che aveva e al fotofinish ha completato la rimonta.

Fabian Ruiz 5 - Non è un regista e questa sera, ancora una volta, s'è reso protagonista di una prestazione negativa. Sbaglia tanti, troppi passaggi. Alcuni anche banali. Dal 70esimo Elmas 6.5 - Gioca semplice ed è proprio quello che serve al Napoli nell'ultima parte di match per ribaltare la partita. Decisivo sul gol dell'1-2: Obiang per anticiparlo deposita il pallone alle spalle di Pegolo.

Zielinski 5.5 - Discontinuo nel primo tempo, troppi passaggi sbagliati. Ma ha il merito di dare il via all'azione che ha portato al pari e nell'ultima mezz'ora è nel vivo del gioco.

Callejon 6 - Dopo un primo tempo anonimo sale in cattedra e nella ripresa è decisamente più nel vivo del gioco. Va spesso alla conclusione, ma è sia sfortunato che impreciso.

Milik 6 - Il più volenteroso del reparto offensivo del Napoli, anche se poco sostenuto dall'atteggiamento della squadra. Decisivo il suo movimento in occasione del gol del pareggio. Dal 77esimo Mertens 6.5 - Entra molto bene in partita, nel finale dà freschezza e pericolosità al reparto avanzato.

Insigne 6 - Prestazione molto simile a quella di Callejon. Prima frazione da cestinare, seconda in costante crescendo e nel finale è tra i protagonisti della rimonta.