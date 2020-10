Le pagelle del Napoli - Gioiello Insigne e primo Petagna. Ma è Politano a cambiare la gara

Meret 6,5 - Incolpevole sul gol di Roberto Insigne che calcia da pochi metri dalla porta, per il resto non corre particolari pericoli e se la cava senza problemi. Salva il risultato all'ultimo secondo sulla punizione di Sau

Di Lorenzo 6 - Partita attenta. Resta un po' più bloccato del solito, anche perché il Napoli è a trazione anteriore per tutti i 90' e giustamente l'ex Empoli pensa più alla fase difensiva che non a quella offensiva

Manolas 6 - Non impeccabile nella marcatura su Roberto Insigne in occasione del gol avversario. Poi cresce, colpisce una traversa e con la testa ferma diverse offensive del Benevento

Koulibaly 6 - Partita attenta, senza picchi ma pure senza sbavature. La sua fisicità è comunque importante sui piazzati del Benevento

Mario Rui 6,5 - Sicuro, attento e propositivo in fase di costruzione della manovra. Decisivo in ripiegamento difensivo su Maggio nel finale di gara

Fabian 5,5 - Meno preciso del solito. Il dinamismo del centrocampo beneventano lo mette spesso in difficoltà (dall'88' Lobotka sv)

Bakayoko 6 - In fase di impostazione sbaglia qualche pallone di troppo, ma la sua fisicità e le sue letture difensive sono fondamentali nell'equilibrio della squadra azzurra (dal 74' Demme 6 - Si mette in mezzo e ringhia su tutti i palloni che passano dalle sue parti)

Lozano 5 - Prima mezzora da incubo, con tanti appoggi sbagliati compreso quello che lancia il Benevento per l'1-0. Dal vantaggio dei padroni di casa si sveglia e prova a cambiare marcia ma senza particolari risultati. Passo indietro (dal 58' Politano 7 - Il suo ingresso cambia la partita. Bene nell'assist per il vantaggio di Petagna, rischia all'ultimo secondo con un fallo al limite dell'area azzurra a tempo scaduto)

Mertens 5,5 - Sembra avere difficoltà nel trovare la giusta posizione in campo, soprattutto a causa dell'attenzione della difesa di casa. Poche idee, quelle che ci sono restano inespresse (dal 58' Petagna 7 - Primo gol azzurro per il centravanti ex SPAL. Una rete che di fatto decide il risultato e regala un successo fondamentale al Napoli)

L. Insigne 7,5 - Partitona al rientro per il capitano azzurro. Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, nella ripresa sale in cattedra e segna un gol straordinario col piede mancino (dall'88' Ghoulam sv)

Osimhen 5,5 - Nel primo tempo si vede decisamente troppo poco, nonostante il gol annullato (giustamente) per fuorigioco. Va un po' meglio nella ripresa, quando riesce a tenere alta la squadra e si conquista un paio di punizioni importanti

Gennato Gattuso 6,5 - Nel primo tempo il Benevento sorprende i suoi, che davanti trovano pochi sbocchi. A inizio ripresa cambia la squadra, passa ad un offensivo 4-2-4 e i risultati si vedono, col suo Napoli che prima pareggia i conti e poco dopo trova il meritato vantaggio