Le pagelle del Napoli - Meret è un predestinato. Gattuso ha creato una difesa insuperabile

vedi letture

Risultato finale: Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dopo i calci di rigore)

Meret 7 - Non è il vice di Ospina, è il futuro del Napoli tra i pali. L'ha confermato anche stasera: accurato, presente, rapido nelle uscite. Si supera ai rigori, parando il rigore di Dybala che spiana la strada verso il successo.

Di Lorenzo 6.5 - Douglas Costa prova a metterlo in difficoltà con le sue accelerazioni, ma non ci riesce quasi mai. Roccioso, lucido: prestazione difensiva impeccabile.

Maksimovic 6.5 - L'insostituibile. Dopo l'eccellente gara di sabato, si conferma su ottimi livelli: il migliore del Napoli e a lui si affida anche Koulibaly per placare e stanare gli attaccanti bianconeri.

Koulibaly 6.5 - Conferma i segnali di crescita mostrati sabato sera. Attento nella marcatura e un paio di scivolate puntuali, di quelle che l'hanno reso negli ultimi anni uno dei migliori difensori della Serie A.

Mario Rui 6 - Difficile attaccare quando l'opposto è Cuadrado e infatti in fase offensiva si vede meno. Ma il colombiano difficilmente riesce a sbarazzarsi della sua marcatura. Dall'80esimo Hysaj s.v.

Fabian Ruiz 5.5 - S'accende a intermittenza, lo fa solo quando ha ampi spazi. Per il resto, si limita a non perdere metri e misure in fase di non possesso. Dall'80esimo Allan s.v.

Demme 6.5 - Quando attacca la Juve, staziona davanti alla difesa: a uomo sul centravanti o su Bentancur. Quando attacca il Napoli, è sempre al posto giusto. Si prende anche qualche rischio pur di interpretare il ruolo come vuole Gattuso.

Zielinski 6 - Qualche spunto interessante e una condizione fisica ancora non perfetta. Ma dimostra un'attitudine al sacrificio che non è sempre nelle sue corde. Dall'87esimo s.v.

Callejon 5.5 - Compito difficile, perché dalle sue parti staziona una Alex Sandro che è tra gli juventini più in forma. Si sacrifica mostrando attenzione e buona volontà, ma quando il Napoli riparte si vede poco. Dal 66esimo Politano 6.5 - Entra bene in partita, più presente in attacco rispetto allo spagnolo. In un paio di circostanze prova a battere Buffon, prima un tiro dalla distanza e poi un colpo di testa: senza successo.

Mertens 5 -Nel giorno del rinnovo non si regala la serata della vita. Anzi. Si muove tra le linee, ma senza infastidire i centrali bianconeri: si sacrifica in fase difensiva, ma è troppo poco. Dal 67esimo Milik 6.5 - Più presente nell'area avversaria rispetto a Mertens, però al 72esimo non sfrutta una buona occasione dopo una bella trama offensiva del Napoli. Ha il merito di consegnare al Napoli la Coppa Italia 2019/20: suo il rigore decisivo.

Insigne 6.5 - Colpisce il palo nel primo tempo pennellando una punizione col giro giusto dai 25 metri. Nel primo tempo tra i migliori, nella ripresa tra i grandi assenti ma dal dischetto è perfetto.

Gennaro Gattuso 6.5 - Imposta il suo Napoli come siamo abituati a vederlo: linee strette, impostazione dal basso e la costante ricerca dello spazio giusto per ripartire. Tutti fanno il loro compito, ma nessuno va oltre.