Le pagelle del Napoli - Mertens rifinitore perfetto, Insigne generoso. Politano, che impatto

Ospina 6 - Non può intervenire sul tocco ravvicinato di Immobile, unico gol subito. Per il resto non è molto sollecitato dalla Lazio, se non da un tiro di Correa nel secondo tempo.

Di Lorenzo 6 - Sbaglia poco in fase difensiva, dal suo lato la Lazio scende meno. Accompagna sempre la manovra offensiva, partecipando col passaggio prima dell'assist all'azione del gol di Politano.

Manolas 6 - Rientra dall'infortunio, non è al massimo della condizione, ma se la cava bene, specie nei duelli in velocità.

Koulibaly 6 - Un paio di interventi irruenti nel primo tempo gli costano il giallo. Da lì tira il freno e sta più attento, chiudendo poi coi tempi giusti.

Mario Rui 6,5 - Sfiora il gol, come spesso gli capita negli ultimi tempi. Sempre propositivo davanti, cresciuto moltissimo anche in difesa con l'avvento di Gattuso. Dal 78' Ghoulam s.v.

Fabian Ruiz 6,5 - Una rete (anche un po' fortunata), qualche verticalizzazione per sorprendere la pressione avversaria, mostrando intelligenza, ma anche qualche errore di misura di troppo nella sua prestazione.

Lobotka 6 - E' il calciatore che Gattuso prova a guidare di più, dettandogli i movimenti. Sufficiente la sua prova. Dal 78' Demme s.v.

Zielinski 5,5 - Da lui ci si aspetta molto di più. E' il primo a portare pressione e a proporsi in avanti, ma stasera è poco brillante. Dall'84' Elmas 6 - Entra col piglio giusto e prova a ingaggiare sempre l'uno contro uno.

Callejon 6 - Presenza numero 255 in Serie A. Quota 348 con la maglia azzurra. Ultima apparizione, probabilmente, nel nostro campionato. Lo spagnolo però non brilla in una partita speciale, con la fascia di capitano al braccio. Sbaglia più di una scelta e qualche esecuzione che un tempo gli riusciva in fase offensiva. Dal 78' Lozano s.v.

Mertens 7 - Un assist per il gol di Fabian. L'altro, nel finale, per il 3-1 di Politano. Il rigore procurato per la gioia di Insigne. Tanti suggerimenti interesanti anche per Zielinski e gli altri. Più rifinitore che finalizzatore stasera.

Insigne 7 - Il suo spirito di sacrificio in fase difensiva continua a sorprendere. Recupera tanti palloni e si lancia subito in avanti per far male agli avversari. Le giocate di fino non mancano mai e deliziano i palati più nobili. L'incubo, però, nel finale: dopo un bel guizzo sente tirare un muscolo e si ferma. Ora è in dubbio per il Barcellona. Dall'84' Politano 6,5 - Dopo giusto un paio di palloni, si muove senza palla e viene premiato da Mertens con un assist per il secondo gol in azzurro.