Le pagelle del Napoli - Notte da incubo all'Olimpico, Mario Rui il peggiore in campo

vedi letture

Risultato finale: Lazio-Napoli 2-0

Ospina 5.5 - Il meno colpevole in una serata in cui ha funzionato poco o nulla. Sui gol subiti gli errori sono della difesa, non suoi.

Di Lorenzo 5 - Una delle peggiori gare stagionali se sommiamo la fase difensiva e quella offensiva. Sul gol che sblocca il match, lascia Marusic libero di agire. Sarà una costante per tutta la gara.

Maksimovic 5 - Colpevole sul gol di Ciro Immobile: su un cross di Marusic preciso ma lento si muove in ritardo e si lascia sovrastare dal bomber biancoceleste.

Koulibaly 5 - Al 25esimo si tocca il quadricipite, un problemino fisico che sembra far da preludio alla sostituzione. Resta invece in campo, ma la sua prestazione non sarà più la stessa: è sempre in ritardo, rimedia il giallo e rischia anche la doppia ammonizione. A sorpresa torna in campo anche per il secondo tempo ma dopo dieci minuti è costretto ad alzare bandiera bianca. Al 55esimo Manolas 6 - Amministra senza grosse difficoltà la fase difensiva, ma la Lazio i suoi gol li ha già fatti.

Mario Rui 4.5 - E' in difficoltà su Lazzari, stringe spesso su Milinkovic e si perde l'ex SPAL che dalle parti del portoghese ha sempre grandi margini di manovra. Sul secondo gol sbaglia un passaggio in uscita molto semplice e condanna il Napoli. Dal 64esimo Ghoulam 5.5 - Entra a gara compromessa e non fa nulla per cambiarla.

Fabian Ruiz 5 - Lento, macchinoso. Non riesce mai a prendere in mano la squadra. Al 18esimo avrebbe l'occasione per riequilibrare il match ma dall'altezza del dischetto del rigore calcia in modo troppo superficiale.

Bakayoko 5.5 - Più che il migliore, quello che commette meno errori. Con i suoi recuperi dovrebbe esaltare le ripartenze e le giocate dei compagni: ma stasera il Napoli ha sbagliato tantissimo. Dal 64esimo Lobotka 5.5 - Si fa notare solo per un cartellino giallo.

Politano 5 - Il più anonimo del tridente offensivo, non c'è quasi mai quando il Napoli riparte e quando entra in possesso del pallone fa solo il solletico alla difesa avversaria. Dal 55esimo Elmas 6 - Prova a darsi da fare ma la partita è già compromessa e la Lazio è già in pieno controllo del match.

Zielinski 5 - Qualche spunto, un paio di giocate interessanti. Ma troppo poco, anche perché nessuno lo segue.

Lozano 5.5 - L'unico attaccante del Napoli in campo che quantomeno ci prova, che tenta la giocata. Anche per lui però non è serata e a poco più di 15 minuti dalla fine è costretto a uscire per infortunio. Dal 74esimo Malcuit s.v.

Petagna 5.5 - Nel primo tempo da un suo spunto nasce la migliore occasione del Napoli. Nella ripresa è più nel vivo del gioco ma non incide.

Gennaro Gattuso 5 - Le scelte sono contate, e da questo punto di vista non ha grosse colpe. Ma preoccupante è stato l'atteggiamento del suo Napoli: mai visto così passivo in questo campionato.