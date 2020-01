Le pagelle del Napoli - Solo Ospina sufficiente. Ruiz tacco-punta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

NAPOLI-FIORENTINA 0-2

Ospina 6,5 - In un paio di circostanze è eccessivamente confidente con i piedi. Bravo Chiesa a togliergli il tempo, ma anche lui alla parata sul suo colpo di testa. Poi salva ancora sull'attaccante, mentre non può fare nulla su Vlahovic.

Di Lorenzo 5 - Perde qualche duello di troppo, alle volte prova la proiezione offensiva. Però è leggero e non riesce a contenere Castrovilli.

Manolas 5,5 - Duella con Cutrone e Chiesa, non è facile perché le frecce viola sono in forma.

Luperto 4,5 - Buca spesso il pallone, soprattutto quando balla in area. Sul secondo gol non riesce a contenere Vlahovic nell'uno contro uno, lasciandogli troppo spazio.

Hysaj 5 - Dalla sua parte arrivano i problemi maggiori. In avanti non riesce a fare la differenza.

Allan 5- Il suo dinamismo è conosciuto, ma nel momento di determinare si perde un po'. Anche perché Insigne lo troverebbe con un passaggio delizioso. Si arrabbia per la sostituzione (dal 58' Demme 5,5 - Si presenta entrando in area e calciando fuori. Poi un paio di contrasti su Chiesa).

Fabian Ruiz 5 - Un po' di tacco, un po' di punta, ma non riesce a incidere in zona gol. Anzi, va abbastanza distante con qualsiasi tentativo.

ZIelinski 5,5 - Prova a mettersi in proprio e cercare il gol con il sinistro, non ci va poi tanto lontano. Non è però brillante (dal 64' Lozano 5,5 - Prova a dare vivacità alla manovra. Senza riuscirci).

Callejon 5 - Si mangia un gol abbastanza semplice con un colpo di testa, ma il suo era stato un ottimo inserimento. Lo rifà nel secondo tempo (dal 75' Llorente s.v.).

Milik 5,5 - Non ha grosse opportunità, sebbene con una mossa da arte marziale vada vicino al gol. Ottima la risposta di Dragowski.

Insigne 5 - Primo tempo decisamente al di sotto le aspettative, ma viene spesso raddoppiato. Nel secondo tempo prende il palo appena non viene braccato in due.