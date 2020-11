Le pagelle del Parma - Disastro all'Olimpico, non si salva nessuno. Gervinho un fantasma

vedi letture

ROMA-PARMA 3-0

Sepe 6 - Non può niente sui tre gol. Si guadagna la sufficienza con una grande parata su Spinazzola nel secondo tempo.

Grassi 5,5 - Non è il peggiore della retroguardia del Parma ma come tutti i suoi compagni è stato in netta difficoltà per tutta la partita. (Dall'82' Busi SV).

Osorio 5,5 - Gara no anche per lui. Difficile tenere testa agli attaccanti della Roma, ma non ha fatto niente per provare a mettere in difficoltà i suoi avversari. (Dal 62' Brunetta 6 - Entra e il Parma cambia modulo ma ormai la partita era indirizzare sui binari giallorossi).

Bruno Alves 5 - Da uno come lui è lecito aspettarsi di più, vista la sua esperienza, ma non è stato in grado di guidare il reparto contro una Roma che ha fatto ciò che ha voluto per tutta la partita.

Gagliolo 5 - Si fa infilare da Borja Mayoral in occasione del primo gol della Roma. Pomeriggio da dimenticare, come per tutti i suoi compagni.

Pezzella 5,5 - (Dall'85' Iacoponi SV).

Kucka 5 - (Dal 62' Kurtic 6 - Prova a dare nuova linfa vitale al centrocampo ma ormai i giochi erano fatti).

Cyprien 5,5 - Esordio dal primo minuto in cabina di regia. Non è mai riuscito a dire la sua né in fase difensiva né in fase offensiva.

Sohm 5,5 - Come il suo compagno era all'esordio dal primo minuto ma il centrocampo della Roma lo ha messo in difficoltà per tutto l'arco della gara.

Gervinho 4,5 - Non si vede mai, in una partita da ex che però non verrà certo ricordata come una delle migliori della sua carriera. (Dal 62' Karamoh 6 - Ha il merito di tirare per la prima volta verso la porta di Mirante, al 67': questo la dice lunga sul pomeriggio del Parma).

Inglese 5 - Inesistente per tutto l'arco della partita. Mai pericoloso e mai nel vivo del gioco.

Liverani 5 - Gara da dimenticare il più in fretta possibile per la sua squadra, che non è praticamente mai stata in partita. Una sberla che dovrà servire per ripartire il prima possibile.