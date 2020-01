Le pagelle del Parma - Gagliolo super, Cornelius si conferma "specialista"

Risultato finale: Parma 2, Lecce 0.

Sepe 6,5 - Il Lecce non lo spaventa, ma sulle uscite mostra tutto il suo carisma e la crescita avuta nei suoi 18 mesi a Parma.

Darmian 6 - Una gara di alti e bassi: si fa saltare con estrema facilità in un paio di occasioni, ma in altrettante le sue chiusure sono decisive. Rispetto al solito attacca pochissimo lo spazio.

Iacoponi 7,5 - Un solo errore nella sua partita, quando Lapadula lo anticipa in area piccole e spreca al tiro. Prima e dopo una marcatura attentissima e il colpo di testa che sblocca una gara spigolosa e ricca di insidie.

Bruno Alves 6,5 - Molto bene in marcatura e in impostazione, spende un giallo pesante ma importante per spezzare un contropiede leccese.

Gagliolo 7,5 - Di rientro dalla squalifica, mette in chiaro l'importanza che riveste nell'equilibrare la difesa e sorprende il Lecce con numerosi affondi. Feeling ai massimi livelli con Kucka, che mette due volte davanti a Gabriel: lo slovacco sciupa in entrambe le occasioni, ma sul secondo tiro arriva il gol di Cornelius.

Grassi 5,5 - La manovra lo salta regolarmente, non sembra a suo agio nel 4-2-3-1 che D'Aversa ha sperimentato per la prima volta stasera. Dal 76’ Scozzarella sv.

Hernani 7 - Tutto il contrario rispetto a Grassi: da mediano davanti alla difesa esalta le sue qualità di incontrista, anche se l'impostazione non è perfetta, specie nel primo tempo. Grande assist in occasione del gol di Iacoponi, pescato da una pennellata direttamente da angolo. Dall’84’ Gervinho sv.

Kurtic 6 - Buon impatto con il Tardini e con la maglia del Parma. Si adatta in un ruolo decisamente non suo, quello di ala sinistra: inizia bene, ma col passare dei minuti tende sempre di più ad accentrarsi.

Kulusevski 6,5 - I due tempi sono così diversi tra di loro da lasciare choccati: malissimo nel primo, delizioso nel secondo. Sembra poco ispirato e in debito fisicamente, ma D'Aversa trova il modo di caricarlo a dovere negli spogliatoi. Entra anche nel gol del vantaggio, anche se indirettamente.

Kucka 6,5 - Soffre inizialmente la mancanza di spazio davanti a sè, con Inglese che capisce e si defila, ma non basta. Perde la sua migliore caratteristica da trequartista, quell'inserimento senza palla che lo rende uno dei centrocampisti più pericolosi della Serie A. Col passare dei minuti guadagna certezze e va vicinissimo al gol.

Inglese 5.5 - Tanta buona volontà, ma non altrettanta lucidità: tornava dopo diversi mesi di infortunio e la condizione non poteva essere quella ideale. Dal 69’ Cornelius 7 - Entra dopo l’infortunio e al primo pallone segna il gol che mette in ghiaccio la partita. Dimostra un feeling incredibile sia col pubblico di Parma, tutti i gol segnati sono arrivati al Tardini, sia con il subentro dalla panchina (4 gol su 6).