Le pagelle del Parma - Gervinho le perde tutte, centrocampo molle

Risultato finale: Lazio 2, Parma 0.

Sepe 5,5 - Poche responsabilità sul gol subìto, mostra però più di una incertezza nelle uscite.

Darmian 6 - Passo indietro rispetto alla convincente prova d'esordio, non difende né offende con la necessaria convinzione.

Iacoponi 5 - Immobile gli sfugge al primo scatto e fa 1-0: da lì per il Parma è tutto maledettamente molto più difficile. In difficoltà tutta la sera per la differente velocità del duo offensivo laziale.

Alves 6 - Cerca di tenere in piedi una baracca con fondamenta di zucchero: nel diluvio dell'Olimpico il Parma si scioglie e non riesce a impedirlo.

Pezzella 5 - Esordio da titolare che poteva sicuramente essere migliore: si perde Marusic che va in porta e fa 2-0. La gara del Parma finisce in quel momento.

Hernani 5,5 - I ritmi e l'esigenza di copertura che richiedono il campionato italiano sono molto lontani dalla sua idea di calcio.

Brugman 5 - Vale un po' il discorso del compagno: compassato, mai deciso in fase di pressing. Non è così che ci si guadagna la salvezza. Dal 78' Sprocati sv.

Barillà 5,5 - Un paio di inserimenti interessanti nel primo tempo, ma non basta per far sbilanciare l'equilibrata mediana di casa.

Kulusevski 6 - Nel primo tempo è l'unico a guadagnarsi la pagnotta: smette di giocare al pari dei compagni nella ripresa.

Inglese 5 - Altra prova da "irriconoscibile". Si divora il pari e sbaglia cose davvero elementari, un ritardo di condizione che a settembre inoltrato appare inspiegabile. Dall 85' Corneliu sv.

Gervinho 4,5 - Recordman di palle perse: a volte è così esterno da uscire dall'inquadratura, in altre così centrale e marcato da non poter essere servito. E quando la palla arriva puntualmente... la perde. Dal 74' Karamoh sv.