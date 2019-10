Le pagelle del Parma - Gervinho si salva, Karamoh fumoso più del solito

PARMA-HELLAS VERONA

SEPE 6 - Può fare poco sulla saetta di Lazovic, anche se sembra non spingere al meglio con le gambe. Dice di no a un bel colpo di testa di Kumbulla, per evitare lo 0-2.

DARMIAN 5,5 - Entra nell'azione del gol (subito) ma non ha grosse responsabilità. Poi prova a proporsi, viene atterrato da Salcedo ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del rigore. Calcia verso la porta, ma viene murato sempre.

IACOPONI 6 - Non va per il sottile, mettendo il fisico quando serve.

DERMAKU 5,5 - Un po' macchinoso, ma non ha grossi problemi. Va vicino al pari con un discreto colpo di testa, disinnescato da Silvestri in due tempi.

PEZZELLA 5,5 - Dalle sue parti non capita granché, mentre lui non si propone in avanti (dal 76' Sprocati s.v.)

KUCKA 6 - Viene utilizzato in un ruolo ibrido, quasi a fare da collante fra centrocampo e punte. Non brilla.

BRUGMAN 5,5 - Prestazione abbastanza incolore, nessun errore grave ma nemmeno invenzioni.

BARILLA' 5,5 - Corre molto, spendendo energie in rapporto. Soffre Amrabat e Verre (dal 59' Hernani 5,5 - Ha un'opportunità su calcio di punizione, ma non arriva nemmeno in porta).

KULUSEVSKI 5,5 - La classe non va in vacanza, ma oggi è meno funzionale del solito anche perché schierato centravanti, non proprio il suo ruolo naturale.

GERVINHO 6,5 - Solita grande velocità, gli manca un punto di riferimento centrale. Rimane il più pericoloso nel primo tempo, poi prende una traversa con una bellissima accelerazione in combinazione con Kulusevski.

KARAMOH 5 - Più fumoso del normale, non riesce a trovare la posizione giusta. Nel finale non ridà il pallone agli avversari, innescando le ire degli avversari.