Le pagelle del Parma - Male in mezzo, Barillà mai domo. Sepe si riscatta

Risultato finale: Parma 0, Juventus 1.

Sepe 6 - In occasione del gol di Chiellini esce così così e rimane nella terra di nessuno: una leggerezza che costa cara. Dice no due volte a Ronaldo nella ripresa, si conferma una certezza tra i pali.

Laurini 6 - Le cose migliori le fa nella metàcampo avversaria, almeno inizialmente. Poi cresce anche in fase difensiva, rischiando poco e vedendo crescere l'intesa coi nuovi compagni.

Iacoponi 6,5 - Marcatura molle su Chiellini in occasione del gol del vantaggio, dove la responsabilità è comunque molto frazionata. Senza macchia nei settanta minuti che seguono.

Alves 6 - L'unico a mantenere la giusta lucidità quando la Juve domina il campo: Higuain gli causa problemi solo quando esce dall'area di rigore, mentre Ronaldo gravita più sull'esterno.

Gagliolo 5,5 - In grave imbarazzo al cospetto di Douglas Costa, sicuramente l'avversario peggiore possibile all'esordio e con i carichi del ritiro ancora ben presenti.

Hernani 5 - Sparisce dal campo dopo pochi minuti per riapparire in occasione del pestone a Ronaldo. Spaesato, soffre l'impatto con la Serie A, specie da un punto di vista tattico.

Brugman 5,5 - Rischia il possesso in zone dove il pericolo è sempre dietro l'angolo. Dopo un buon approccio alla gara infila errori uno dietro l'altro, salvo riscattarsi parzialmente nella ripresa. Dal 77' Grassi sv.

Barillà 6,5 - Canta e porta la croce, andando a pressare persino sul versante opposto rispetto a quello di sua competenza. Insostituibile. Dall 86' Karamoh sv.

Kulusevski 6 - Parte benino, ma ben presto si notano più le imprecisioni in fase di costruzione che i generosi ripiegamenti difensivi. Dal 55' Siligardi 6 - Buon ingresso in partita anche se non incide in termini di contributo offensivo.

Inglese 6 - Subito pericoloso con un tiro da rapace dell'area di rigore, ma anche macchinoso: rallenta ogni ripartenza col controllo. La migliore condizione è ancora lontana.

Gervinho 5,5 - Si nota in apertura, ma la Juve lo controlla bene e si incupisce sull'esterno, lesinando qualcosa anche dal punto di vista dell'impegno. D'Aversa gli cambia corsia, ma non ottiene grossi riscontri.