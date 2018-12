Le pagelle del Sassuolo - Brignola decisivo, Berardi double face

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SASSUOLO-TORINO 1-1 (90’+1 Brignola; 55’ Belotti)

Consigli 6 - Bravo su Zaza al 25’ poi non può molto su Belotti in occasione dell’1-0 granata.

Lirola 6 - Soffre la spinta di Ansaldi nel primo tempo. Cresce nella ripresa, soprattutto in fase offensiva, e fornisce l’assist per l’1-1 di Brignola.

Marlon 5,5 - Coriaceo, non sempre pulitissimo, con qualche sbavatura ma tanti rimedi.

Ferrari 6 - Guida il compagno di reparto e nel finale si sgancia anche alla ricerca del gol

Rogerio 5,5 - Si direbbe più attento in marcatura, ma è in ritardo su Belotti in occasione del vantaggio granata.

Locatelli 6 - Prezioso in alcuni tocchi. Non sempre efficace ed efficiente, però. (Dal 77’ Babacar 6 - Entra e smuove un po’ le acque. Invita Rogerio alla conclusione, poi tira lui da fuori. Meglio di niente).

Sensi 5,5 - Nessun errore madornale, ma fatica a imporsi a centrocampo. (Dall’87’ Magnanelli s.v. -).

Bourabia 6 - Con ottime probabilità il migliore dei tre. Di sicuro il più elegante.

Berardi 6 - Ispirato a inizio partita, trascina i suoi una giocata dopo l’altra. Nella ripresa scompare dalla partita, eccezion fatta per un tiro nel finale. Il voto è la media tra il 7 dei primi 45’ e il 5 dei secondi.

Matri 6,5 - Prima da titolare in questo campionato. Impreciso in alcuni appoggi, ma regala un mezzo capolavoro per tempo. Nel primo, cerca la rete dopo uno slalom in area, nella ripresa impegna Ichazo con una gran rovesciata.

Di Francesco 5,5- A inizio gara ha due buone opportunità. Bravo nell’arrivarci, meno nel finalizzare. Cala col passare dei minuti. (Dal 70’ Brignola 7 - Da Benevento a Sassuolo, la musica non cambia: resta l’uomo dei gol pesanti per De Zerbi. Incredibile come annulli il mismatch con Rincon).