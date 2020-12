Le pagelle del Torino - Belotti ci prova in tutti i modi, Verdi cambia il match. Male Lyanco

TORINO-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 69’ Verdi (T), 78’ Soriano (B)

Milinkovic-Savic 6 - A tratti rischia di pagare il biglietto, ma quando i palloni arrivano dalle sue parti alza la mano e devia in corner. Sul gol di Soriano può fare davvero poco.

Izzo 6 - Gioca in una posizione non sua, ma tiene bene il campo. Quando può prova anche l’accelerazione e il cross in area di rigore. (Dall’86’ Vojvoda s.v.)

Lyanco 5 - La sua partita non inizia nel migliore dei modi: palla persa e traversa di Svanberg. Male anche nell’azione del gol di Soriano.

Bremer 5,5 - Un paio di sbavature che influenzano il giudizio finale. Deve mantenere la concentrazione soprattutto in un momento simile.

Rodriguez 6 - Spinge pochissimo. In un paio di occasioni tenta l’accelerazione, ma le sue incursioni in attacco mancano: deve dare di più e aiutare una squadra ancora convalescente.

Gojak 5,5 - Giampaolo gli chiede di andare incontro al pallone, ma i movimenti non soddisfano il tecnico granata. Pochi inserimenti, esce scuotendo la testa. (Dal 66’ Meité 6 - Buon approccio, fa densità in mezzo al campo. Recupera diversi palloni interessanti).

Rincon 6 - Compie il solito lavoro sporco davanti la difesa. Prova anche a gestire il gioco, ma viene lasciato solo dai compagni. Predica nel deserto.

Linetty 6,5 - Si alza spesso sul portatore di palla, aiuta i compagni in entrambe le fasi. Si sacrifica spesso soprattutto nella ripresa: voglia e carattere, entrambi elementi necessari in un momento simile.

Lukic 5,5 - Un paio di giocate tra le linee, ma nulla di particolarmente esaltante. I ricami sono ancora troppi, quando lo scontro fisico diventa il tema principale si eclissa tra le maglie rossoblù.

Bonazzoli 6 - Prova ad alzare il pressing sul portatore di palla, ma non preme mai sull’acceleratore. È costretto ad uscire per via di un problema muscolare. (Dal 28’ Verdi 7 - Cambia la partita: un paio di movimenti decisivi nel secondo tempo, calcia in porta la punizione che porta all'errore di Da Costa).

Belotti 6,5 - Dovrà pur montarsi un’altra caviglia, ma anche così gioca una prova di qualità. Si carica la squadra sulle spalle e corre come un dannato, il vecchio cuore granata colpisce ancora.

Marco Giampaolo 6 - Prima pensiamo a non prenderle, poi attacchiamo. Vince la paura, ma in una situazione simile meglio così. Il pari può andare bene, ma il tecnico granata è rimandato di un paio di partite.