Le pagelle del Torino - I. Falque man of the match, Belotti-Zaza spreconi

Bologna-Torino 2-2 (13' Falque, 54' Baselli, 59' Santander, 77' Calabresi)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirigu 5,5 - Non esente da colpe in occasione del secondo gol del Bologna. Il suo rinvio sbagliato spalanca infatti dinanzi a Calabresi la corsia per segnare il 2-2.

Izzo 6 - Efficace in fase difensiva e sempre pronto ad affacciarsi nella metà campo avversaria col pallone tra i piedi. Prestazione sufficiente.

Nkoulou 6 - Solita gara di grande sostanza e forza aerea. Da rivedere qualcosa, così come per tutti gli altri suoi compagni di reparto, nella marcatura sulle palle inattive.

Djidji 5 - Buone copertura e tanta personalità alla sua seconda presenza col Toro. La sua chiusura su Orsolini nel finale di primo tempo è da applausi, ma nel finale macchia la sua prestazione lasciando passare indisturbato Calabresi diretto a rete.

De Silvestri 6 - Poca spinta, tanta quantità. Quella odierna non è la sua miglior prestazione, ma offre comunque il suo contributo sulla destra (Dall'81' Parigini s.v.).

Rincon 6 - Si vede poco quando c'è da impostare, ma recupera una grande quantità di palloni in mezzo al campo. Nel finale impegna Skorupski con un gran rasoterra da fuori area.

Meité 6,5 - Per il Torino è ormai un vero punto di riferimento insieme a Rincon. Sfiora il gol nel primo tempo con una conclusione di poco alta.

Berenguer 6,5 - Sempre pericoloso coi suoi tiri-cross dalla sinistra, anche se Belotti al 34' spreca malamente il suo regalo coi fiocchi davanti a Skorupski. L'intesa col connazionale Iago Falque cresce a dismisura.

Baselli 7 - Guizzi di talento e fantasia alle spalle dei due attaccanti, merita il secondo gol consecutivo dopo quello al Frosinone. Nel finale deve lasciare il campo per crampi e la sua assenza si nota (Dal 72' Lukic 5,5 - Non incide sul match ed entra proprio quando il Bologna si convince di poter centrare la rimonta, riuscendoci).

Iago Falque 7,5 - Sblocca il risultato con una vera e propria magia dalla distanza, prima di confezionare un assist perfetto per Baselli dopo l'erroraccio di Nagy. Sempre pericoloso con la sua qualità e imprevedibilità, è senza dubbio lui il man of the match.

Belotti 5,5 - I movimenti sono giusti e le sportellate con la difesa rossoblù non mancano di certo. Quello che non c'è, però, è la freddezza sotto porta di due anni fa. Lo si vede specialmente nel primo tempo, con lo stop sbagliato davanti a Skorupski per il possibile 2-0 (Dal 67' Zaza 5,5 - Un'occasione fallita anche per lui, davanti alla porta, sugli sviluppi di un calcio di punizione nel recupero del match. Il Torino ha assoluto bisogno di maggiore cinismo da parte dei suoi due centravanti di ruolo).