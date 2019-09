Le pagelle del Torino - Sirigu decisivo, Aina rimandato a settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 7.5 - Può fare davvero poco sui due diagonali di Duvan Zapata, il primo è praticamente imparabile. Nonostante le disattenzioni difensive riesce a bloccare diversi pericoli che arrivano dalle sue parti. Nella ripresa diventa decisivo con un paio di ottimi interventi: stilisticamente non è perfetto, ma è molto efficace.

Izzo 6.5 - Distratto nei primi minuti di gioco, spesso dalle sue parti l'Atalanta riesce ad affondare bene. Dopo qualche esitazione iniziale, riesce a gestire bene il Papu Gomez, anche se nell'uno contro uno soffre parecchio. Come al solito si rende subito pericoloso in fase offensiva e riesce a segnare il gol del 2-3 con un gran colpo di testa e il consueto inserimento sul secondo palo.

Djidji 6 - Viene messo in marcatura su Zapata, Mazzarri lo vuole a uomo sul colombiano e lui non delude assolutamente. Nelle uniche due distrazioni l'attaccante nerazzurro gli scappa via in profondità e segna due gol, ma complessivamente riesce a disputare una buona prova difensiva. Gestisce la linea anche sui palloni alti, una delle migliori armi della squadra di Gasperini.

Bonifazi 7 - Fa gli straordinari visto che il Torino soffre soprattutto sulla corsia mancina. Ilicic crea sempre difficoltà e spesso Zapata affonda proprio dalle sue parti. Sul gol del colombiano nel primo tempo può fare davvero poco, per il resto riesce a gestire la pressione degli attaccanti avversari. Sblocca il match con un gran colpo di testa, può essere una risorsa in più sulle palle inattive per mister Mazzarri.

De Silvestri 6.5 - Nei primi 30' di gioco è una spina nel fianco per la Dea, ogni affondo equivale ad un pericolo. Spesso viene lasciato solo da Masiello, ma non trova mai il passaggio pericoloso. Nella ripresa cala moltissimo, le scorie dell'Europa League si vedono e la compagine granata non riesce più ad essere pericolosa sulla destra come all'inizio.

Baselli 5.5 - Non riesce ad incidere, spesso viene preso in velocità dalle giocate di Pasalic e De Roon. L'avanzamento di Meité sulla trequarti lo porta a fare un lavoro extra in mediana, la fatica inizia a mordere le gambe nella ripresa e il numero 8 perde progressivamente lucidità con il passare dei minuti. Ha comunque il merito di aver messo in mezzo un gran pallone per Izzo, ma la prestazione rimane comunque insufficiente. (Dal 78' Lukic 6 - Dà la giusta densità in mezzo al campo e gestisce al meglio la pressione offensiva nerazzurra nel finale di gara).

Rincon 5.5 - Le giocate in velocità dei nerazzurri creano problemi soprattutto al venezuelano che non sembra essere in buona forma. Nei triangoli che si formano in mezzo al campo spesso soffre le giocate di prima, ma con carattere e prestazione riesce comunque a tenere soprattutto nella ripresa. Da rivedere nel primo tempo: troppe disattenzioni in fase di non possesso.

Meité 6 - Viene schierato in una posizione che crea molti problemi all'Atalanta, non tocca molti palloni ma costringe la squadra di casa a spostare un uomo in marcatura: una mossa tattica da evidenziare, visto che spesso Toloi e Hateboer vanno in difficoltà. Non affonda spesso come dovrebbe, ma riesce comunque a creare diversi problemi.

Aina 5 - Nel primo tempo è l'assente ingiustificato del Torino, ogni lancio lungo diventa un vero problema. Ilicic gli crea soltanto problemi e lui non riesce mai ad aiutare la squadra in fase di non possesso. Meglio nella ripresa, dove concede meno spazio allo sloveno. In fase offensiva si vede comunque poco, uno dei peggiori per quanto riguarda la compagine granata.

Berenguer 6 - Nel primo tempo è poco lucido e sbaglia moltissime scelte. Dopo pochi minuti, seppur con il pallone sul fondo, si divora un gol praticamente fatto. Male nel primo tempo, dove non trova spazio e si gira con molta difficoltà. Esce con più convinzione dagli spogliatoi e si vede subito, da applausi il gol del 2-2: giocata nello stretto e conclusione piazzata che supera Gollini. (Dall'84' Laxalt s.v.).

Belotti 6.5 - Lotta in mezzo a tre difensori, ma nella maggior parte dei casi riesce sempre a trovare il varco giusto. Gasperini gli mette Djimsiti in marcatura ma riesce ad avere sempre la meglio. Non ha molte occasioni da gol nella prima metà di gioco, ma come al solito si sacrifica per la squadra facendo reparto da solo. È l'unico attaccante a disposizione di Mazzarri, ma nonostante tutto si sacrifica per tutta la sfida. Evidente e giustificabile il calo fisico nella ripresa.