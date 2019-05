Le pagelle del Torino - Sirigu fa quel che può. Disastro Aina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirigu 6 - Per quattro volte è costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete, ma se non fosse stato per le sue parate il passivo sarebbe stato maggiore.

Izzo 5 - Bene nel primo tempo, poi crolla nella ripresa insieme alla squadra. Di Lorenzo lo mette a sedere con una finta in occasione del terzo gol dell'Empoli.

N'Koulou 5 - Nel primo tempo compie un paio di ottimi interventi, poi il crollo nel secondo tempo.

Moretti 5 - Sbaglia tutto nella ripresa, insieme all'intero reparto arretrato.

De Silvestri 6 - Forse fra i pochi a salvarsi, sbaglia poco e mette in mezzo qualche cross interessante.

Meïté 5 - Praticamente annullato dal centrocampo dell'Empoli, gara da dimenticare. (Dal 68' Zaza 5,5 - Una sola conclusione dopo il suo ingresso in campo. Troppo poco)

Rincón 5 - Non c'è neanche la solita grinta del mediano del Torino. Pomeriggio da incubo

Aina 5 - Brutto errore in fase di disimpegno, dal pallone regalato a Traoré nasce il gol del vantaggio dell'Empoli. Pomeriggio decisamente no, Mazzarri lo richiama in panchina ad inizio ripresa dopo l'ennesimo pallone perso. (Dal 53' Iago Falque 6 - Entra e trova subito il gol, purtroppo per il Torino è una rete inutile.

Baselli 5 - Sbaglia troppo, sfortunato quando devia il pallone sui piedi di Brighi in occasione del secondo gol dell'Empoli. (Dal 78' Lukic S.V)

Berenguer 5 - Un assist ad inizio ripresa per Iago Falque e nulla più.

Belotti 6 - Lotta nel primo tempo ed impegna Dragovski. Poi anche lui cala nella ripresa.