Le pagelle del Torino - Sirigu, Meite e Aina al top. Belotti non incide

Risultato finale: Torino-Fiorentina 1-1 (2' Benassi, 13' autogol Lafont)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 7 - Non può fare nulla sulla conclusione di Benassi, poi ordinaria amministrazione per l'ex Paris Saint-Germain e Osasuna nel corso del primo tempo. Si supera in un paio di circostanze nella ripresa, come in occasione della conclusione ravvicinata di Simeone.

Izzo 6 - Qualche volta va in difficoltà, ma viene aiutato dalla sua esperienza e dai compagni di reparto.

N'Koulou 6,5 - Riesce a destreggiarsi con una certa facilità, facendosi rispettare nella propria area di rigore.

Djidji 6,5 - Prestazione di carattere, quella offerta dal roccioso difensore granata. Puntato da Chiesa, riesce a metterci una pezza.

De Silvestri 5,5 - Colpisce male il pallone che termina poi sui piedi di Benassi per il vantaggio viola al 2'. Prova a riscattarsi proiettandosi all'attacco, nella ripresa rischia di nuovo col tocco sul cross di Biraghi e diretto verso Chiesa sul secondo palo. (Dall'83' Parigini sv - Ha pochi minuti per provare a fare la differenza).

Baselli 6 - Fa densità a centrocampo, bene in fase di copertura così come quando chiamato a spingersi in avanti. Viene richiamato in panca per giocare con un attaccante in più. (Dal 65' Zaza 5,5 - Rischia l'infortunio in occasione della prima palla toccata, nel tentativo di controllare la sfera in area avversaria. Si fa vedere nei pressi della porta viola, senza però incidere).

Meïté 7 - Il francese ex Monaco offre un'ottima prestazione, riuscendo a imporsi in proiezione difensiva fino ad accompagnare i compagni in fase offensiva.

Rincon 6,5 - Fa legna in mediana, cercando qualche volta anche l'inserimento tra le maglie della difesa avversaria o il suggerimento filtrante.

Ola Aina 7 - Spinge sulla sinistra e cerca anche la conclusione. La trova al 13', colpendo il palo e poi la schiena di Lafont in occasione dell'1-1. La Lega assegna giustamente l'autorete al portiere viola, ma la marcatura granata arriva grazie a lui.

Iago Falque 6,5 - In costante movimento, nel tentativo di creare superiorità e per lanciare a rete il Gallo. Cerca anche la conclusione personale, trovando la respinta di Lafont a 20' dalla fine. (Dall'85' Soriano sv - E' l'ultimo cambio granata, pochi istanti nel rettangolo verde per spostare gli equlibri).

Belotti 5,5 - Che fine ha fatto il Gallo ammirato in passato? Quello visto in campo stasera è ancora il lontano parente dell'attaccante versione 2016-17, nonostante metta in campo la buona volontà. Tocca appena sei palloni nell'area avversaria, troppo poco per incidere.