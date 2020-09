Le pagelle del Torino - Sirigu para quasi tutto. Zaza disastroso

FIORENTINA-TORINO 1-0

Sirigu 7,5 - Nel primo tempo abbassa la saracinesca due volte su Kouamé e una sul rimpallo di Ansaldi. In particolare la terza parata sull'ex Genoa è portentosa. Sul gol di Castrovilli non può niente, salva anche subito dopo.

Izzo 5,5 - Adattato sulla fascia destra, Biraghi è un brutto cliente quando affonda. Lui però resiste... Fino a quando Castrovilli gli sfila dietro e insacca da due metri (dall'87' Vojvoda s.v.).

Nkoulou 5 - Qualche volta si perde Kouamé, che si inserisce fra le linee.

Bremer 6,5 - Deputato a marcare Ribery, spesso non ha grossi problemi e riesce a tagliargli davanti.

Ansaldi 5,5 - Chiesa lo punta e lo ripunta, lui barcolla ma sa che deve tenere sul destro. Lo fa senza grossi problemi, almeno fino a che le energie gli rimangono. Perché sul gol è evidentemente bruciato.

Meité 6 - A muscoli è messo bene, le geometrie magari sono da rivedere (dal 67' Lukic s.v.)

Rincon 6 - Lavoro oscuro in mezzo al campo, anche se Giampaolo vorrebbe un centrocampista più di costruzione.

Linetty 6,5 - Si inventa un grande pallone per Berenguer che spara addosso a un Dragowski in uscita disperata (dall'87' Millico s.v.).

Berenguer 5 - Dovrebbe essere l'ago della bilancia, ma spesso si perde in un bicchiere d'acqua (dal 67' Verdi s.v.).

Belotti 5 - Corre tanto, tantissimo, lotta altrettanto. Però nella prima frazione non ha grandi palloni giocabili.

Zaza 4,5 - Pochissimi spunti, si vede più per una sorta di tampone al naso che non per le possibili occasioni. Riesce a borseggiare il pallone a Ribery e creare un'occasione, la manda a monte sbagliando completamente il passaggio.

Giampaolo 6 - Attenuanti generiche: primo tempo discreto, secondo senza costrutto. Gli manca qualcosa anche dal punto di vista del mercato, bisognerebbe fare qualcosa di più.