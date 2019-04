Le pagelle del Torino - Zaza fa e disfa. Aina dorme su Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TORINO-CAGLIARI 1-1 - 52' Zaza, 78' Pavoletti

Sirigu 6 - Poco impegnato. Nel primo tempo è graziato dalla traversa, nella ripresa dice no a Pavoletti una volta, può poco in occasione del pari.

Izzo 6 - Dietro è una garanzia, davanti è un pericolo costante. Meriterebbe di conquistarsi un rigore nel primo tempo, nella ripresa serve l'assist che sblocca Zaza e soprattutto la partita. Tiene però in gioco Pavoletti. Questione di pochi centimetri, ma i campionati si decidono anche così.

Nkoulou 6 - Primo tempo di ordinaria amministrazione, ripresa dove Pavoletti mette molta più difficoltà.

Moretti 6 - Partita di mestiere, con Padoin e Faragò avversari spesso insidiosi.

De Silvestri 6 - Fresco di laurea in Economia Aziendale, l'esterno è protagonista suo malgrado di uno scontro di gioco che lo manda ko prima dell'intervallo. (dal 38' Ola Aina 5 - La dormita su Pavoletti costa la vittoria al Torino in una partita fondamentale per kil futuro europeo dei granata)

Meïté 6 - Sfiora il gol con un bell'inserimento su calcio piazzato. Partita senza troppi picchi alti.

Rincon 6.5 - Ammonito dopo due minuti, ma poco importa: El General corre dietro gli avversari, strappa palloni e fa ripartire l'azione. (dall'88' Damascan sv - Esordio in Serie A per un giocatore che nemmeno maggiorenne ha fatto faville in Moldavia. Da tenere d'occhio in ottica futura).

Ansaldi 6.5 - Fa bene le due fasi, rubando palloni e proponendosi sia per la conclusione che per il cross

Baselli 6 - È il più vivace dalla trequarti in su per quel che riguarda la manovra offensiva dei granata. Scalda i guanti di Cragno nel primo tempo, ci prova fino all'ultimo secondo anche su calcio piazzato.

Berenguer 5.5 - Pochi guizzi per lo spagnolo, spesso puntato dai difensori sardi che usano se necessario le cattive. (dal 72' Parigini 6 - Crea scompiglio in poco tempo, costringendo Barella al rosso).

Zaza 5.5 - Chi segna ha sempre ragione. Quasi sempre. Nel primo tempo è avulso dal gioco, inconsistente. Trova il guizzo nella ripresa, facendosi trovare pronto al posto giusto al momento giusto. Un gol che può cambiare partita e destino dei granata. Poi decide di mandare tutto all'aria mandando platealmente a quel paese l'arbitro. E il pari quasi immediato del Cagliari aggrava la sua posizione.