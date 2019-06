Le pagelle del Tottenham - L'ombra di Kane e Alli. Son, luce nel buio

Fonte: dal nostro inviato al Wanda Metropolitano di Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it

Lloris 6 Su Aguero è una benedizione, nulla può su Salah ma dagli undici metri è una lotteria che per il portiere ha pochi biglietti vincenti.

Trippier 5.5 L'esame del futuro e del mercato è rimandato, se di uomini da finale discutiamo: soffre Mané, ma lo farebbero tutti eccezion fatta che per la 4x100 della Giamaica. In fase d'attacco è morbido e leggero.

Alderweireld 6.5 Fisico e spessore, se il Liverpool ha l'Olanda in Van Dijk, il Tottenham risponde col Belgio. Il problema è che poi l'altro giganteggia per tutti i novanta minuti. Lui non sbava, certo. Però perde, due a zero.

Vertonghen 6.5 Lo stesso per Alderweireld, se mettiamo come metro di paragone Matip. Tiene, bene, le difese sono protagoniste. Il rigore è un tracollo psicologico di Sissoko, il raddoppio cade dal cielo, dal destino firmato Origi.

Rose 6.5 Nel primo tempo fa una chiusura su Salah che vale mezzo gol. Ha sicumera e corsa, diagonali efficaci nonostante dirimpettai complicati. Dei suoi è certamente tra i migliori, nonostante dalla sua agisca Alexander-Arnold.

Winks 6.5 Era in dubbio ma ha dato certezze. Ritmi rapidi, pochi tocchi, zero tacchi, bello diretto e verticale. Solo che l'unico binario buono era quello di Son, gli altri davanti erano treni fermi in stazione.(dal 66' Lucas Moura 6 L'uomo del destino stavolta è Origi, non lui. Quando entra, i Reds rabbrividiscono ma finisce lì).

Sissoko 4.5 Allarga il braccio, grida petto, il VAR non perdona. Il primo tempo sbaglia quasi tutto, e quando azzecca una giocata spara il pallone tra gli sberleffi della Kop. (dal 71' Dier 5.5 Entra ma non incide. Il muro crolla coi suoi, quando il Liverpool raddoppia, quando si rende conto che la Champions non sarebbe stata sua)

Son 6.5 Evitata la leva, parte come se suonasse la tromba: è un talento naturale, carica i suoi nel primo tempo, nella ripresa. Sciabola, inserimenti, conclusioni, cavalcate. Perde ma ha l'onore delle armi, pur senza divisa.

Eriksen 5.5 Atteso come grande protagonista, stecca. Una sola parabola, una punizione che davanti trova uno strepitoso Alisson. Gli è mancato, ma forse gli manca, il gradino per essere Grande.

Alli 5 La grande speranza del calcio inglese si infrange sulla diga eretta da Fabinho. Avrebbe dovuto essere la notte in cui il ragazzo si sarebbe trasformato in un uomo, in una stella. Doveva, poteva. (dall'81' Llorente ng).

Kane 4.5 Ha la scusante dell'infortunio che nel primo tempo acquieta l'Uragano. Però tocca pochissimi palloni e intorno l'alveare non ronza a dovere. Riposa, torna in campo. Non s'è ripreso. Una delusione.