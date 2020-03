Le pagelle dell'Atalanta - Genio Ilicic, Palomino sbaglia quasi tutto

VALENCIA-ATALANTA 3-4

Sportiello 6 - Si scioglie subito con un bel volo sulla sua sinistra, sul tiro da lontano di Rodrigo. Qualche apprensione con i piedi, nelle uscite va bene.

Djimsiti 6,5 - Tiene alto il ritmo e cerca di andare più avanti possibile, pressando anche i difensori centrali avversari. Non sbaglia praticamente nulla.

Caldara 6 - Sembra tornato a discreti livelli, riuscendo anche a mettere la museruola a chi gli gravita intorno. Si perde Gameiro sul 2-2, quando arriva il cross dalla destra.

Palomino 5 - Il meglio nelle marcature, il peggio nelle amnesie. Quando copre su Gameiro assomiglia a un marcatore vecchio stampo, ma poi perde il contatto visivo con il pallone. Perde anche la sfera del 2-2, sbaglia sul 3-2. Non in serata, l'unico.

Hateboer 6,5 - Cuore nella corsa, rispetto all'andata a San Siro è molto più difensivo che non bravo a correre sulla fascia.

De Roon 6 - Fa legna come al suo solito, cercando di proteggere la difesa. Sul gol del Valencia perde la bussola e da lì incomincia la ripartenza (dal 45' Zapata 6,5 - Entra e non la prende quasi mai. Poi però fa l'assist della sicurezza per Ilicic, andando a recuperare su Kondogbia e poi perfezionando il contropiede).

Freuler 6,5 - Va vicino al gol con una saetta dalla distanza, perde un pallone sanguinoso sull'1-1. Poi è diligente.

Gosens 6,5 - Corre sempre in avanti, quasi mai indietro. Il suo pregio è anche questo, anche se Ferran Torres è un avversario antipatico.

Pasalic 7 - Se un anno fa c'erano più punti interrogativi che esclamativi, ora è un titolare fisso. A centrocampo o tra i trequartisti, non cambia molto. Fa l'assist per il 4-3 (dall'84' Tameze s.v.).

Gomez 6,5 - È il solito folletto, quando il pallone scotta arriva dalle sue parti e viene congelato (dal 79' Malinovskyi s.v.).

Ilicic 9 - Straordinario, immenso, a tratti immarcabile. Si prende un rigore prima, disorienta Diakhaby sul secondo, sul terzo salta secco Parejo e il quarto è quasi rubare le caramelle a un bambino. Genio.