Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic illude, Gollini si fa sorprendere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Juventus-Atalanta 1-1

Gollini 5,5 - Riesce a tenere imbatuta la sua porta fino al tocco volante e beffardo di Mandzukic, che gli passa tra le gambe.

Hateboer 5 - Prestazione da combattente, come spesso e volentieri accade. Rischia l'autorete un paio di volte a pochi passi dalla sua porta.

Djimsiti 6,5 - Mostra attenzione, nessuna sbavatura per lui. Gioca in anticipo e chiude i varchi all'attacco bianconero.

Masiello 6 - Utile la sua sponda in area avversaria per il gol di Ilicic. In difesa ha qualche difficoltà di troppo contro gli attaccanti juventini, ma è comprensibile.

Castagne 5,5 - Dà una mano importante in fase difensiva, di fronte trova la squadra più forte d'Italia e non riesce a spingere come fatto in altre partite.

De Roon 5,5 - Si vede poco a centrocampo, inghiottito forse dalla mediana dei bianconeri. Ha una chance per segnare, che spreca.

Freuler 6 - Fornisce un contributo in fase difensiva, è sua la prima chance della partita. Gioca tra le linee, bene, soprattutto nella prima frazione.

Gosens 5,5 - Cancelo e Cuadrado lo superano con una certa facilità, Gasperini lo richiama in panca. (Dal 61' Mancini 6 - Riesce a tenere in piedi la difesa).

Gomez 6 - Sembra in giornata dopo qualche minuto, poi si spegne con il passare dei minuti. (Dal 73' Pasalic 6 - Prova a tenere alta la squadra di Gasperini).

Ilicic 6,5 - La sua rete illude l'Atalanta, riesce a farsi trovare libero sul secondo palo mentre nel secondo tempo gestisce palla in maniera tranquill. Cerca il secondo gol su punizione prima di abbandonare il terreno di gioco. (Dal 77' Barrow 6 - Tiene il pallone nella metà campo avversaria nei minuti in cui è in campo).

Duvan 6 - Lavora usando il suo fisico, giocando anche spalle alla porta quando necessario. Mette in difficoltà i centrali bianconeri, per poi non sblocca il risultato poco prima del gol di Ilicic.