Le pagelle dell'Empoli - Disastro in difesa. Mraz non sfrutta l'occasione

Torino-Empoli 3-0 (44' Nkoulou, 48' De Silvestri, 75' Iago Falque)

Provedel 5,5 - Incerto sul primo gol, anche se Nkoulou colpisce di testa da distanza ravvicinata. Può pochissimo sulle reti di De Silvestri e Iago Falque, è bravissimo nei minuti di recupero sulla conclusione di Ola Aina.

Veseli 5,5 - Nel primo tempo è il migliore della retroguardia empolese, facendo valere spesso e volentieri la sua fisicità. Nella ripresa soffre i continui affondi granata come tutti i compagni di reparto.

Silvestre 5 - Prova complicata per l'argentino. Rischia di combinarla grossa nella ripresa quando liscia il pallone e stende Zaza al limite dell'area. Un suo movimento sbagliato libera la strada a Iago Falque per il 3-0 granata.

Maietta 5 - Non è al meglio e si vede. Gioca limitato da fastidi muscolari e perde completamente Nkoulou in occasione del primo gol. Esce a inizio ripresa per infortunio. (Dal 54esimo Rasmussen 5 - Entra con la gara già ampiamente dalla parte dei granata, ma sul gol di Iago Falque del 3-0 ci mette del suo non chiudendo lo spagnolo e lasciandolo libero di calciare dal limite dell'area).

Di Lorenzo 5,5 - Spinge meno del solito sulla fascia, anche per colpa di Aina che da quella parte arriva spesso e volentieri in avanti. Prende un giallo evitabile che lo costringerà a saltare la gara contro l'Inter.

Krunic 5 - Un passo indietro per il centrocampista di Iachini. Benino nel primo tempo, sparisce completamente nella ripresa e viene espulso per proteste nei minuti finali. Pomeriggio da dimenticare.

Bennacer 5,5 - Nel primo tempo gioca semplice, massimo due tocchi, pur facendo cose complicate. E spesso gli riescono. Dà qualità alla mediana azzurra facendosi sentire anche in fase difensiva. Naufraga nella ripresa insieme al resto della squadra.

Traore 5,5 - Nel primo tempo, con Bennacer, è uno dei migliori. Arriva due volte alla conclusione nel primo tempo e si distingue per dinamismo e tempi di gioco. Nella ripresa non serve un liberissimo Caputo dentro l'area, concludendo fuori e cestinando un'interessante palla gol. (Dal 63esimo Zajc 5,5 - Entra per dare qualità alla manovra offensiva azzurra, ma tocca pochissimi palloni e non riesce ad incidere).

Antonelli 5,5 - Spinge meno del solito e soffre tantissimo il dinamismo di De Silvestri. Anche in termini di esperienza e personalità ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'ex Milan.

Mraz 5 - Schierato titolare a sorpresa da Iachini, la sua gara è caratterizzata da tanta corsa, qualche tocco sbagliato e zero palle gol degne di tale nome. Poco, troppo poco, soprattutto in una giornata in cui Caputo non riesce a trovare spazi. (Dal 50esimo La Gumina 5,5 - Entra per dare profondità alla manovra azzurra. Ci riesce nei primi dieci minuti della sua partita, poi si perde e non lascia traccia).

Caputo 5,5 - Non trova sbocchi personali e quindi prova a mettersi a disposizione dei compagni con assist e movimenti per liberare spazi. Ma anche lui, alla fine, non risulta né pericoloso nè decisivo per i compagni.