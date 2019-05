Le pagelle dell'Empoli - Farias e Traoré eroici, Caputo sbaglia un rigore

Sampdoria-Empoli 1-2 (56' Farias, 75' Di Lorenzo, 92' rig. Quagliarella)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dragowski 6,5 - Tiene a galla l'Empoli con due parate decisive nel primo tempo per poi svolgere meri compiti di ordinaria amministrazione nel secondo. Ancora protagonista, tra le note più positive del girone di ritorno dell'intera Serie A.

Veseli 6,5 - Non soffre particolarmente il duello con un certo Fabio Quagliarella, blindando la difesa azzurra con una prova da leader. Nel recupero però combina la frittata causando il rigore dell'1-2. Un errore che, per sua fortuna, non incide sul risultato finale e pesa dunque meno sul suo giudizio finale.

Silvestre 6,5 - Sicuro ed efficace, sventa un paio di situazioni pericolose grazie alla sua grande forza aerea. Il migliore della retroguardia empolese per leadership e padronanza del ruolo.

Dell’Orco 6 - Il suo è un rientro importante per la difesa azzurra, gioca semplice e non rischia aiutando l'Empoli a portare a casa una vittoria fondamentale.

Di Lorenzo 7 - La solita corsa e il solito spirito di sacrificio sulla fascia destra, poi è lesto a involarsi sulla respinta di Audero dopo il rigore sbagliato da Caputo e insaccare il 2-0 che chiude la partita. Quarto centro in questo campionato, niente male per un laterale.

Traorè 7,5 - Imbecca alla perfezione Caputo per la prima occasione da rete del match (palo), poi confeziona un assist al bacio per l'1-0 firmato Farias e infine salva il risultato sulla linea dopo un tentativo di Ramirez. È l’anima combattiva della squadra azzurra, man of the match proprio insieme all'autore del primo gol (Dall'87' Capezzi. s.v.).

Bennacer 6 - Tanto lavoro di quantità davanti alla difesa, dà un contributo prezioso sia in fase di possesso che di non possesso pur senza eccellere (Dal 90' Brighi s.v.).

Krunic 6 - Primo tempo così così, ma nella ripresa cresce insieme a tutto l'Empoli. Quella di Marassi non è la sua miglior partita quest'anno, ma di lui si ricordano comunque almeno quattro-cinque giocate di classe.

Pajac 6,5 - Tanta spinta sulla fascia sinistra, dove supera spesso Sala in velocità mettendo in area cross insidiosi. Spina nel fianco costante su quella corsia per la squadra avversaria.

Caputo 5,5 - Non è al meglio fisicamente, ma la lotta come un gladiatore per 90 minuti e sfiora subito il vantaggio con un bel tiro che si infrange sul palo. Il rigore è troppo centrale, ma a siglare il momentaneo 2-0 ci pensa comunque Di Lorenzo sulla ribattuta centrale.

Farias 7,5 - Un'oretta scarsa sotto la sufficienza, poi però ecco il gol che porta in vantaggio l'Empoli con un preziosismo di tacco sotto porta su assist di Traoré. E, come se non bastasse, anche la conquista del rigore che porta al raddoppio di Di Lorenzo (Dal 79' Acquah s.v.).

Rileggi qui la diretta testuale del match di TMW