Le pagelle dell'Empoli - Zajc sciupone, Veseli contiene Marusic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terracciano 6 - Incolpevole sul gol di Parolo, non fa miracoli ma dà sicurezza quando chiamato in causa.

Di Lorenzo 6 - Spinge meno del consueto, preoccupato da un brutto cliente come Lulic.

Silvestre 5,5 - Soffre la velocità di Immobile, che non punge ma gli scappa spesso.

Rasmussen 5,5 - Più sfortunato che altro in occasione del gol di Parolo, perché nel resto della gara tiene botta. Ma, in una partita così equilibrata, sono gli episodi a fare la differenza.

Veseli 6,5 - Titolare al posto degli infortunati Antonelli e Pasqual, offre molta meno spinta dei suoi compagni. Ma contiene bene un osso duro come Marusic.

Acquah 6,5 - Quantità, più che qualità. Ma va bene così. E poi costruisce l'occasione più pericolosa nei suoi del primo tempo. (Dal 76' Traore 6 - Non cambia la partita, ma vi entra bene).

Capezzi 5 - Giocare contro Leiva non dev'essere molto divertente. Perde il duello personale.

Bennacer 6 - Anche lui meno propositivo del consueto. (Dall'81' Mraz SV -).

Zajc 5 - Pesa il clamoroso errore alla mezz'ora di gioco, quando sparacchia in tribuna una palla da ribattere in porta senza troppe difficoltà. (Dal 60' La Gumina 5,5 - Le qualità ci sono. Però, per essere protagonista in A, deve affinare tante cose. Movimenti senza palla e primo controllo su tutte).

Krunic 5,5 - Divide la trequarti con Zajc. Soffre anche lui la presenza di Leiva nella sua zona di campo.

Caputo 6 - Si può discutere se l'occasione clamorosa fallita nel finale sia un miracolo di Strakosha o un errore del capocannoniere dell'ultima Serie B. L'Empoli, in attacco, è comunque tutta nei suoi movimenti.