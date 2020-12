Le pagelle dell'Inter - Il solito Lukaku e la velocità di Hakimi. Brozovic con poche idee

Handanovic 6 - Praticamente mai chiamato in causa. Lo Spezia crea gioco ma non occasioni da gol, lui ringrazia e passa un pomeriggio tranquillo. Almeno fino al 94'

Skriniar 6,5 - Qualche errore in fase di costruzione dell'azione, ma a livello difensivo è il più attento e il più attivo dei tre. Annulla e contiene la vivacità di Gyasi

De Vrij 6 - Il 4-3-3 dello Spezia lo costringe a toccare meno palloni del solito in fase di costruzione del gioco. Bada al sodo, con una fase difensiva senza affanni

Bastoni 6 - Partita di gestione e controllo, quella del numero 95 nerazzurro. Dalla sua parte Acampora prima e Agudelo poi non creano particolari pericoli

Hakimi 7 - Prima frazione sotto ritmo, asfissiato dal pressing costante dello Spezia. Nella ripresa trova spazio e cresce di intensità: si spiega così il gol che sblocca il risultato e in generale una prestazione più che convincente (dall'80' D'Ambrosio sv)

Barella 6 Un po' più in ombra rispetto alle ultime uscite, ma il suo dinamismo resta imprescindibile

Brozovic 5,5 - Conte non ci rinuncia, Italiano gli piazza addosso Ricci e il croato va in difficoltà. Raramente riesce a dare idee di gioco alla sua squadra (dal 66' Vidal 6 - Un po' impreciso sugli appoggi, ma la sua fisicità in fase difensiva aiuta nei minuti finali)

Gagliardini 5,5 - Il dinamismo e la compattezza dello Spezia a centrocampo gli creano non pochi problemi, anche nella gestione del pallone (dal 46' Sensi 6,5 - Dai suoi piedi nasce il calcio di rigore del 2-0. Porta qualità alla manovra e la squadra ne risente positivamente)

Young 6 - Nel primo tempo è l'unico realmente pericoloso fra i 22 in campo con una grande serpentina a sinistra. Poi si dedica principalmente alla fase difensiva (dall'80' Darmian 5 - Si fa bruciare da Piccoli allo scadere, col gol del 2-1)

Lautaro 6,5 - Azioni da gol, poche. Aiuto per la squadra, tanto. Anche quando non riesce ad essere pericoloso in zona gol, il Toro dà comunque il proprio contributo: con l'assist per Hakimi, ma pure col pressing costante

Lukaku 7 - La sua importanza può essere sintetizzata con la perfetta sponda che dà il via all'azione del gol di Hakimi. Poi, con apparente ma non scontata semplicità, segna il 2-0 su rigore. Anche in una giornata ruvida e complicata, Big Rom è sempre decisivo (dall'80' Perisic sv)

Antonio Conte 6 - Schiera la sua Inter senza sorprese, schierando l'undici idealmente titolare visto nelle ultime settimane. A inizio ripresa corregge il tiro aumentando la qualità con Sensi e i risultati si vedono