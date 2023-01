Le pagelle dell'Inter - Lautaro e Acerbi salvano la serata. Correa, è l'ennesima delusione

INTER-PARMA 2-1

(89' Lautaro, 110' Acerbi; 39' Juric)

Onana 7 - Gli tocca anche la Coppa Italia. Juric leva le ragnatele dal sette, lui evita il 2-0 che a fine primo tempo avrebbe avuto il sapore del ko. Nei supplementari non sempre stilisticamente perfetto, ma efficace.

D'Ambrosio 4,5 - Rischia subito il pastrocchio, fuori posizione anche sull'imbucata di Bernabé che porta all'1-0 ducale. (Dall'81' Acerbi 7 - Non chiamatelo pretoriano di Inzaghi, ma non ci andreste neanche lontano. È suo il gol vittoria).

De Vrij 5 - Ferma una pericolosa offensiva di Sohm, ma si fa attirare proprio da lui sull'azione che sblocca la gara, lasciando a Juric tempo e spazio per calciare in tutta tranquillità. Dolorante nel finale, stringe i denti.

Bastoni 5,5 - Il ragazzo di belle speranze lanciato dal Parma è ormai un veterano. Che parte bene, con sventagliate interessanti per i compagni. Ma col passare dei minuti si perde anche lui. (Dal 66' Dimarco 6,5 - Entra e sbaglia tanto, forse per la voglia di strafare. Però il 2-1 nasce da un suo pallone: una certezza).

Dumfries 4,5 - Chi si rivede. Prima da titolare dopo i fasti mondiali, è un lontano parente pasticcione di quello visto nella prima parte di stagione e in Qatar. (Dal 66' Bellanova 6,5 - Pronti via, si prodiga in un recupero da centometrista. Almeno, la voglia che servirebbe all'Inter e non tutti sembrano avere).

Gagliardini 5 - Al 23' ha la palla break: la manda fuori. Nel secondo temo manda anche Mihaila in porta, ovviamente quella sbagliata.

Asllani 5,5 - Ha il compito di dimostrare che può guidare la macchina interista. Superato? A metà, a voler essere buoni. Qualche bella invenzione, qualche tempo perso. Servirà la riprova, ma non ha messo in crisi le convinzioni di Inzaghi.

Mkhitaryan 4,5 - Reduce dal disastro di Monza, straordinari .anche per lui che avrebbe bisogno di fermarsi. Conferma di non essere proprio nel miglior momento della sua stagione con una serata scialba. Perdersi l'inserimento è una pericolosa abitudine. (Da 66' Dzeko 6 - Non cambia la partita, ma del resto non ne ha le caratteristiche. Però aiuta la squadra a ragionare, almeno).

Gosens 5,5 - Parte forte, con la gamba che sembra davvero quella della miglior versione di Robin. Nel confusionario secondo tempo nerazzurro ne sbaglia di ogni pure lui. (Dall'81' Darmian 6 - Incide meno di altri).

Correa 4 - Tucu, fa qualcosa. È l'urlo nemmeno troppo silente del Meazza nei confronti dell'argentino. Non uno spunto, una zuccata, un'invenzione, una sgasata, un dribbling. Nulla, nessun segnale di vita dal pianeta Correa. (Dal 113' Skriniar s.v. Non risponde agli incitamenti della curva. Chissà cosa farà).

Lautaro 7 - Se non le tira lui le castagne dal fuoco… Ignora il dolore alla caviglia, rimette l'Inter in partita quando la gara sembra finita. E creerebbe pure l'occasione per il 2-1 prima del novantesimo. Chiude con 120 minuti giocati più recuperi vari: sono tanti, per il giocatore più prezioso di questa squadr.

Inzaghi 6 - Scelte praticamente obbligate, tra quelle fatte dal primo minuto l'unica vera è preferire Dumfries a Bellanova sulla destra. I cambi finali (Darmian e Acerbi) sono di difficile lettura ma il gol dell'ex Lazio gli dà pienamente ragione e quindi bravo lui. Un appunto: i giovani vanno preparati, altrimenti si arriva all'emergenza e non c'è nessuno da poter schierare.