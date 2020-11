Le pagelle dell'Inter - Lautaro e Sanchez imprendibili. Conte, la mossa tattica paga

Handanovic 6 - Si fa trovare pronto nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa. Per il resto è non è chiamato veramente mai agli straordinari.

Skriniar 6,5 - Buona partita per lo slovacco, come del resto per tutta la retroguardia dell'Inter, che non è mai andata in sofferenza.

De Vrij 6 - Dirige come sempre con maestria la linea difensiva. Non soffre mai contro Raspadori.

Bastoni 6,5 - Bravo a staccarsi per andare a prendere i vari trequartisti del Sassuolo. Il suo era forse il compito più complicato ma lo ha svolto al meglio, dimostrandosi ancora una sicurezza.

Darmian 7 - Grande prova sulla corsia di destra. Limita al massimo Boga ma è soprattutto in fase di spinta che si fa vedere, fornendo anche l'assist a Gagliardini per il gol del definitivo 3-0. (Dal 92' Hamiki SV).

Vidal 6,5 - Era senza dubbio sotto la lente d'ingrandimento dopo l'espulsione rimediata contro il Real Madrid in Champions League e ha risposto da campione, sacrificandosi tanto e giocando moltissimi palloni. Rigenerato.

Barella 6,5 - Gioca come play davanti alla difesa e si fa trovare pronto nel suo nuovo ruolo. Resta uno dei migliori centrocampisti della Serie A, in qualsiasi zona del campo. (Dall'85' Sensi SV).

Gagliardini 7 - Il gol dello 0-3 ma non solo quello. Ottima prestazione dell'ex Atalanta che insieme a Vidal e Barella ha limitato al massimo il Sassuolo costruendo anche gioco.

Perisic 6 - Prezioso sull'out di sinistra, si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. (Dall'85' Eriksen SV).

Lautaro Martinez 6,5 - Suo l'assist per il gol di Sanchez che apre la partita e che ha spianato il pomeriggio dell'Inter. Grande prova anche dal punto di vista del sacrificio: gli manca solo il gol. (Dal 79' Lukaku SV).

Sanchez 7 - Freddissimo in occasione del gol dell'1-0 che spiana la strada all'Inter. Si sacrifica tanto e mette spesso in crisi la retroguardia avversaria. (Dal 79' Young SV).

Conte 7 - La sua mossa tattica, con il passaggio dal 3-4-1-2 al 3-5-2 paga tantissimo. La partita l'Inter l'ha vinta anche così e tanti meriti vanno senza ombra di dubbio all'allenatore.