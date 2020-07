Le pagelle dell'Inter - Lukaku è tanta roba, Sanchez argento vivo. Eriksen delude ancora

GENOA-INTER 0-3

(34’ e 90’+3 Lukaku, 83’ Sanchez)

Handanovic 6 - Serata di lavoro ordinario, senza miracoli da dover compiere.

Skriniar 6,5 - Ha la meglio sulla bella gioventù genoana. In ripresa, esce per rifiatare. (Dal 64’ D’Ambrosio 6,5 - Pandev gli sbatte contro. Una certezza).

Ranocchia 6 - Preciso, attento, a volte anche ruvido. Perde qualche colpo nella ripresa, ne rifila parecchi ai giovani avanti avversari. Ritrovato, mezzo voto in meno per una palla persa che rischiava di rovinare tutto.

Godin 6 - Pronti via, Pinamonti gli sale in cielo e rischia di sbloccare la serata di Marassi. Da lì in poi, gara più tranquilla: con la scarsa mobilità del doppio centravanti di Nicola, la sua esperienza fa la differenza.

Moses 7 - Mette subito in chiaro che, premendo sull’acceleratore, può sverniciare Criscito. Gli riesce sul 2-0, gli era riuscito anche prima. (Dall’83’ Candreva s.v.).

Brozovic 6 - Dà ordine, non troppe idee. Anche perché per quello ci dovrebbe essere Eriksen.

Gagliardini 5,5 - Titolare fisso nel post lockdown, dà il suo apporto. Qualche sbavatura e un paio di falli in posizioni rischiose.

Biraghi 6,5 - Al bacio l’assist che porta al gol partita. Non sempre supera Ankersen, in una partita comunque attenta. (Dall’83’ Young s.v.).

Eriksen 5 - Tocchetti e virtuosismi: qualche buona idea, manca la sostanza. E la posizione: al netto di quello che fa o non fa, l’impressione è che non abbia un suo posto in questa squadra. (Dal 64’ Borja Valero 6 - Entra e sfiora il gol del 2-0. Non cambia il ritmo, ma alza la qualità).

Lautaro 5,5 - Ritrova il suo partner in crime, non le sue migliori giocate. Gli spunti ci sono pure, ma non esce dal momento di involuzione. (Dal 64’ Sanchez 7 - Visto lui, e visto l’argentino, è impossibile tenere fuori il cileno. Argento vivo, mette in crisi la difesa rossoblù).

Lukaku 7,5 - 23 gol alla prima stagione in Italia. Tantissima roba. Di potenza ed elevazione il primo, di classe e prepotenza il secondo. Trovarselo di fronte non dev’essere una bella esperienza.

Conte 7 - Questa volta indovina anche i cambi, pure perché era fin troppo semplice togliere Lautaro ed Eriksen. Il danese resta una questione da risolvere, oggi si gode i 3 gol della squadra. E forse qualche rimpianto gli resta.