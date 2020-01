Le pagelle dell'Inter - Lukaku sontuoso, Borja Valero sempreverde

Risultato finale: Inter-Cagliari 4-1

Handanovic 6 - Attento sulle poche scorribande rossoblu, nulla può sulla sassata di Oliva.

Godin 6 - Solido in difesa, avanza spesso oltre la metà campo per innescare l’azione offensiva con i suoi lanci profondi. Si fa sorprendere dal tacco di Cerri in occasione del gol del Cagliari.

Ranocchia 7 - Guida la difesa con diligenza, gioca bene al centro sfruttando i suoi centimetri e arginando bene Cerri. Mette in ghiaccio la partita con un colpo di testa vincente.

Skriniar 6,5 - Dopo la squalifica contro l’Atalanta, torna ad occupare la sua posizione nella retroguardia nerazzurra. Anticipi e giocate precise per lui.

Lazaro 6 - Spinge molto sulla corsia di destra alla ricerca del fondo. A volte riesce nel suo intento, altre invece trova l’opposizione dell'avversario.

Barella 7 - Dinamicità e tanti palloni recuperati per uno dei grandi ex della serata. Col contagiri il cross per il raddoppio di Borja Valero.

Brozovic 6,5 - Alza spesso il suo baricentro andando a pressare gli avversari molto alti. Cerca la conclusione dalla distanza ma Olsen fa ottima guardia (Dal 69’ Sensi 6 - Fa vedere buone giocate nello spazio che gli concede Conte).

Borja Valero 7 - “Ho aspettato la mia occasione e provo a sfruttarla” ha detto all’intervallo. Il centrocampista spagnolo vive una seconda giovinezza con Conte. Grandi azioni sulla sinistra e la ciliegina è il gol del 2-0.

Dimarco 6,5 - Sfrutta a pieno l’occasione che Conte gli ha dato con tanti scambi con Borja Valero e belle giocate sulla sinistra (Dal 79’ Biraghi sv).

Sanchez 6 - Si muove molto su tutto il fronte d’attacco, strappa applausi dal pubblico di San Siro con le sue giocate (Dal 68’ Esposito 6,5 - Fa a sportellate con i difensori del Cagliari e delizia il pubblico con delle giocate davvero ottime).

Lukaku 7,5 - Semplicemente immenso. Il regalo di Oliva non gli sembra vero. Dopo 23 secondi lo sfrutta al meglio portando già in vantaggio i nerazzurri. Segna una doppietta ma i gol sarebbero tre se non fosse stato per il VAR che ha visto un fuorigioco millimetrico. Resta la prestazione, l’ennesima, superba al centro dell’attacco.