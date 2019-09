Le pagelle dell'Inter - Sensi MVP, Asamoah in forma. Lukaku c'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovič 6 - Non può nulla sul colpo di testa di Joao Pedro. Per il resto non corre troppi pericoli.

D'Ambrosio 6 - Sbaglia solo una volta, quando si fa sovrastare da Joao Pedro in occasione del gol del momentaneo pareggio del Cagliari.

Ranocchia 6,5 - In attesa di Godin e de Vrij, è lui il migliore del reparto arretrato nerazzurro. Non sbaglia praticamente nulla, bene sulle palle alte e nel gioco d'anticipo.

Škriniar 6 - Domina sulle palle alte, guida la difesa con personalità. Sicuramente meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Candreva 5,5 - In calo rispetto alla prestazione della scorsa settimana con il Lecce. Qualche buon cross e nulla più (Dal 79' Godin S.V)

Vecino 5,5 - Corre tanto, ma spesso lo fa a vuoto. Sicuramente non è stata la sua serata migliore. (Dal 69' Barella 6 - Entra fra gli applausi del suo ex pubblico. Dà il La all'azione dalla quale nasce il calcio di rigore poi trasformato da Lukaku,)

Brozović 6 - Tanta legna in mezzo al campo e nonostante il pressing asfissiante della mediana del Cagliari riesce ad aiutare la squadra nella manovra

Sensi 7,5 - Il migliore in campo per distacco. Suo l'assist per il gol di Lautaro, prende in pieno la traversa su calcio di punizione e guadagna un calcio di rigore con una magia. MVP della gara

Asamoah 6,5 - Ottima gara sulla fascia, bene in entrambe le fasi. Sicuramente uno dei giocatori più in forma dei nerazzurri.

Martínez 7 - Sblocca la gara nel primo tempo con la specialità della casa, il colpo di testa. Il gol è solo la ciliegina sulla torta, perché la prestazione del Toro nel primo tempo è di altissimo livello. (Dal 78' Politano S.V)

Lukaku 6,5 - Lotta con il fisico, dialoga bene con Lautaro Martinez e non sbaglia dal dischetto. Conclusione perfetta che regala la vittoria all'Inter.