Le pagelle dell'Olanda - De Jong principesco. Male De Vrij e Van Dijk

ITALIA-OLANDA 1-1

Cillessen 6,5 - Quando si trova Pellegrini davanti non può fare altro che uscire in maniera disperata, ma il centrocampista lo fulmina. Gioca molto con i piedi, con risultati apprezzabili, sul tiro di D'Ambrosio rischia. Attento sulle prese basse, viene graziato da Verratti.

De Vrij 5,5 - Bucato soprattutto a inizio primo tempo dalle palle filtranti di Verratti.

Van Dijk 5,5 - Immobile si infila fra lui e De Vrij. Cresce alla distanza con la maestria e la forza fisica che lo contraddistinguono.

Aké 6,5 - Il duello con Chiesa è molto divertente, perché sono entrambi velocissimi. Se la cava anche in campo aperto, fisicamente è difficilmente contrastabile. Quando c'è Kean ha qualche problema in più.

Hateboer 5,5 - Meno frizzante rispetto al solito, perché con l'Atalanta domina la fascia destra da quinto di centrocampo. Stavolta preferisce la fase difensiva. Con una topica lascia campo libero a Immobile, che sbaglia (dal 76' Veltman s.v.).

Van De Beek 7 - Qualitativamente eccelso, segna il gol del pareggio con freddezza da attaccante. Con De Jong forma un centrocampo davvero divertente.

F. De Jong 7,5 - A tratti principesco quando deve prendere il pallone e salire, non perde il possesso anche quando è pressato. Bello da vedere e non solo.

Blind 7 - Sulla sua fascia dà anche aiuto alla manova, creando anche l'occasione per il pareggio con un affondo. Rischia di fare il bis ma Luuk De Jong non sfrutta a pieno il suo assist.

Wijnaldum 6,5 - Quando cambia passo è difficilmente agguantabile, soprattutto se si allarga sulla sinistra. Bella spina nel fianco per chi se lo trova davanti.

L. De Jong 6 - Di testa le prende davvero tutte, come un centravanti vecchio stampo. Per fortuna non assomiglia al Toni di Firenze, altrimenti sarebbe una brutta serata per tutti i difensori.

Depay 6,5 - Ha una velocità di base invidiabile, tecnicamente D'Ambrosio lo soffre, è pericolosissimo quando crea il raddoppio per chi passa dalla sua parte. Sta già esultando quando Donnarumma gli toglie il 2-1 con una parata eccelsa (Dal 90' Babel s.v.).