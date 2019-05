Le pagelle dell'Udinese - De Paul inventa, Okaka segna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Musso 6 - Non ha colpe particolari sui gol subiti.

De Maio 6 - Difende con ordine, dalla sua parte la SPAL non ha vita facile.

Troost-Ekong 5,5 - Nel primo tempo non corre particolari rischi, ad inizio ripresa, in occasione del gol di Petagna, cade nelle finte del bomber estense.

Samir 6,5 - Secondo gol consecutivo in campionato, il talismano che non ti aspetti nella corsa salvezza dell'Udinese.

Stryger Larsen 6 - Gioca bene fra le linee, creando spesso la superiorità numerica: sbaglia due volte nella ripresa, forzando la conclusione invece di cercare un compagno meglio posizionato.

Mandragora 5,5 - Rischia tanto nel primo tempo con un paio di interventi scomposti. Nella ripresa si divora una grande occasione calciando malissimo con il suo piede.

Sandro 6 - Sfortunato, costretto ad uscire dopo un contatto con Kurtic. Per lui sospetta frattura del gomito.(Dal 17' D'Alessandro 5,5 - Perde Kurtic sulla fascia. Lo sloveno ringrazia e serve Valoti per il secondo gol della SPAL.)

de Paul 7.5 - Si inventa un assist pazzesco per il gol del vantaggio di Samir. Non contento, si ripete due volte in una manciata minuti per Okaka. Devastante in versione assist-man.

Zeegelaar 5.5 - Si lascia scavalcare troppo facilmente da Valoti in occasione del secondo gol della SPAL.

Okaka 7.5 - Seconda doppietta consecutiva dopo quella segnata al Frosinone, due gol in fotocopia su assist di De Paul. La punta dei bianconeri in entrambe le occasioni viene lasciato libero di saltare dai difensori della SPAL ed in entrambe le occasioni batte Gomis senza troppe difficoltà. (Dal 90' Teodorczyk S.V)

Lasagna 5,5 - Il più in ombra dei giocatori offensivi dell'Udinese. Nella ripresa, poco prima di uscire, spreca una grande occasione: con un gol avrebbe chiuso i giochi, errore grave. (Dal 61' Pussetto 6 - Entra bene in partita, porta velocità ed imprevedibilità all'attacco dell'Udinese.)