Le pagelle dell'Udinese - La difesa delude, De Paul intermittente. Lasagna segna ancora

Musso 6 - Bucato tre volte senza particolari responsabilità. Nel primo tempo per negare un gol fatto a Ramirez.

Troost-Ekong 5 - Colpevole nel disastro finale, quando lascia andare con troppa facilità gli attaccanti avversari.

Nuytinck 5,5 - Il difensore belga è l'unico a salvarsi nel tremendo finale di partita. Segna il gol del 2-2, ma il suo tocco è viziato da un fallo di mano.

Samir 5 - Combina la frittata che poi permette a Bonazzoli di segnare il gol del 2-1 in rovesciata. In generale sembra sempre in difficoltà.

Stryger Larsen 6 - Finché resta in campo, la Sampdoria sfonda raramente dalle sue parti. (Dal 68' ter Avest 5 - Un ingresso tutt'altro che positivo. La Samp si rende pericolosa dalle sua parti e non riesce ad arginare gli attacchi avversari).

De Paul 6 - Prestazione sotto tono rispetto alle ultime uscite. L'argentino si accende a tratti e solo a inizio ripresa prova a mettere paura ad Audero.

Jajalo 5,5- Dovrebbe dare qualità in mezzo al campo, ma è poco efficace e anche in fase di non possesso soffre gli avversari.

Walace 6 - Si mette a presidiare la zona dove giocano Linetty e Thorsby, due dei giocatori più vivaci della squadra ospite. Non si lascia sorprendere. (Dal 53' Fofana 6 - Entra bene, cercando più volte di spaccare la partita con le sue doti fisiche. Si spegne col passare dei minuti).

Sema 5 - Pochissime sortite offensive. Dalle sue parti giocano bene sia Bereszynski che Depaoli, che non gli lasciano spazi e lo mettono spesso in difficoltà.

Nestorovski 5,5 - Fa tanto movimento e lavoro sporco, prende diversi falli. Davanti, però, non si vede mai. (Dal 53' Okaka 5,5 - Prova a far valere il fisico contro la difesa blucerchiata ma non ha molte occasioni).

Lasagna 6,5 - Ancora un gol, e sono sei in cinque partite. Momento di forma straordinario per l'attaccante azzurro, anche se stavolta la rete serve a poco.

Allenatore: Luca Gotti 6 - La sua squadra perde a causa di gravi disattenzioni difensive ed errori dei singoli. Difficile trovare pecche in una partita preparata come sempre nel migliore dei modi e sbloccata nel finale di primo tempo. La rete di Quagliarella, però, è stata una mazzata sul morale. Nella ripresa prova a cambiare la partita ma viene condannato dalla retroguardia.