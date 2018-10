Le pagelle dell'Udinese - Scuffet superlativo evita la goleada. Male quasi tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 7 - Non può nulla su Bentancur e Ronaldo, per il resto evita un passivo ben peggiore con alcune parate straordinarie.

Stryger Larsen 5.5 - Positivo finché tiene tutta la struttura difensiva. Una volta che la Juve rompe il ghiaccio inizia ad andare in difficoltà.

Nuytinck 5 - Usa anche le cattive, cercando di mettere ko Mandzukic. Si fa sorprendere in occasione del primo gol.

Troost-Ekong 5.5 - Affonda assieme ai compagni di reparto.

Samir 5.5 - Cancelo fa praticamente quello che vuole. Prova anche qualche incursione in avanti, senza successo.

Fofana 5 - Dybala gli fa fare brutta figura. Contro una squadra decisamente più forte va in affanno.

Behrami 6 - Dà una grande mano in fase difensiva e con lui si fatica a sfondare. La situazione precipita dopo il gol di Bentancur. (dal 62' Pussetto 5.5 - Entra a partita compromessa, non tanto dal risultato quanto dall'atteggiamento in campo delle due squadre. Paga la situazione non riuscendo a cambiarla).

Mandragora 5 - Sbaglia molto, non fa molto per farsi rimpiangere da chi l'ha ceduto per 20 milioni. Anzi.

Barak 5 - Velazquez gli dà fiducia al posto di Pussetto. Lui paga un atteggiamento rinunciatario della squadra, si vede pochissimo e in quel poco non riesce a combinare nulla. (dal 76' Teodorczyk sv).

Lasagna 5.5- Lasciato troppo solo in avanti. Manda in difficoltà Chiellini con la sua velocità ma il difensore usa l'esperienza per annullarlo. Può riaprire la partita nella ripresa, Alex Sandro gli nega la gioia del gol. (dall'86' Vizeu sv)

De Paul 5 - In una partita da smoking l'argentino stecca.