Le pagelle della Fiorentina - Affondano quasi tutti. Vlahovic, gol amari

© foto di Giacomo Morini

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2 - 17' Rog, 26' Pisacane, 34' Simeone, 54' Joao Pedro, 65' Nainggolan, 75' e 87' Vlahovic

Dragowski 6 - Poteva fare qualcosa di più, forse. Viene preso a pallonate e oggettivamente in un pomeriggio così è davvero difficile lavorare.

Milenkovic 4 - Viene ridicolizzato da Simeone, lascia una voragine a Rog in occasione del primo gol. Ed è da lì che parte tutto.

Pezzella 4.5 - Sfiora il gol del vantaggio, poi affonda contro un avversario i cui giocatori vanno a un'altra velocità.

Caceres 4 - Sbaglia tutto o quasi. Lascia libero Nainggolan in occasione del 2-0, è molle ancora sul belga nell'azione che porta al 4-0.

Lirola 5 - È il primo a pagare ma non certo il più colpevole. Pellegrini affonda, a differenza sua. (Dal 46' Sottil 6 - Entra a partita compromessa, prova a fare il suo e centra anche la porta, trovando la risposta di Olsen).

Pulgar 4.5 - Dai suoi piedi qualcosa arriva anche sui calci piazzati. Molti (troppi) passaggi sbagliati, molti palloni sui quali non arriva. La mediana sarda domina.

Badelj 4.5 - Con un Cagliari che va a velocità supersonica la sua proverbiale lentezza è ancora più evidente. Non ci arriva mai e Nainggolan che lo brucia in occasione del 4-0 è l'emblema.

Castrovilli 5 - Che sia una giornata no lo si capisce dal giallo dopo 21 minuti che gli farà saltare la prossima partita. Nainggolan gli fa capire dopo pochi minuti con un intervento deciso che non è giornata. Ed evidentemente funziona, è un agnellino di fronte a una squadra di lupi. (Dal 67' Benassi sv Entra sul 5-0, non è possibile valutarlo).

Dalbert 5.5 - È un pomeriggio in cui non funziona nulla, lui se non altro prova di tanto in tanto a spingere e anche a tirare. Suo l'assist per Vlahovic.

Vlahovic 6 - Contribuisce alla goleada del Cagliari osservando inerme Pisacane colpire di testa su calcio d'angolo. La doppietta realizzata gli evita l'insufficienza.

Chiesa 4.5 - Qualche dubbio sulla sua presenza in campo è anche venuto. Inconsistente. (Dal 73' Ghezzal sv).