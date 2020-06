Le pagelle della Fiorentina - Capolavoro di Ribery, follia di Vlahovic. L'ex Badelj non convince

Lazio - Fiorentina 2-1 (25' Ribery, 67' Immobile, 83' Luis Alberto)

Dragowski 6 - Salva il risultato su un colpo di testa di Parolo poco dopo il vantaggio firmato Ribery e su un tiro esplosivo di Jony, poi procura suo malgrado il rigore che vale il pareggio di Immobile nella ripresa.

Milenkovic 6 - Fa buona guardia per la prima mezz'ora con la pecca della mano sul collo di Luis Alberto che gli costa il cartellino giallo. Col passare di minuti, però, acquisisce sicurezza e difficilmente commette errori.

Pezzella 6 - Il capitano viola si comporta bene fino all'83', quando Luis Alberto lo sorprende e ribalta il risultato. Una macchia su una prestazione che per il resto era stata sicuramente positiva.

Ceccherini 5,5 - Sarebbe una buona serata, se Caicedo non gli scappasse via in occasione del rigore che consente alla Lazio di rimettere in piedi la partita (Dal 75' Venuti s.v.).

Lirola 6 - Bene in fase offensiva, un po' meno in quella difensiva, ma gioca comunque una gara da 6 in pagella.

Ghezzal 6,5 - Schierato a sorpresa dal 1' dopo l'ingresso e la sostituzione immediata col Brescia, l'ex Leicester offre una delle sue migliori performance in maglia gigliata colpendo una traversa clamorosa con una parabola da fuori e sfiorando più volte il 2-1 nel corso del secondo tempo.

Badelj 5,5 - Il grande ex dell'incontro si vede pochissimo nel primo tempo. Poi, nella ripresa, si fa superare da Luis Alberto che realizza il 2-1 (Dall'84' Pulgar s.v.).

Castrovilli 6,5 - Si accende alla distanza, ma anche stasera finisce per diventare essenziale all'interno della manovra viola. Sfiora pure il gol in apertura di ripresa.

Dalbert 6 - Rimedia un'ammonizione ingenua dopo appena cinque minuti di gioco, ma ha il merito di spingere molto sulla fascia sinistra e di mettere il suo zampino nell'azione del vantaggio (Dal 46' Igor 5,5 - Cambio quasi obbligatorio per Carillo, visto che Dalbert era ammonito e sempre puntato da Lazzari. L'ex SPAL non riesce però a lasciare il segno in positivo, anzi è proprio suo l'assist involontario a Luis Alberto).

Ribery 7,5 - FR7 è tornato: si sente, si vede, si percepisce: "basta" la sua presenza in campo per ridare un senso al finale di stagione viola. La magia che vale l'1-0 è l'ennesima dimostrazione, d'altronde, che il francese viene da un altro pianeta (Dall'84' Sottil s.v.).

Cutrone 5,5 - Si sacrifica molto per la squadra, spaziando su tutto il fronte offensivo con la sua solita abnegazione, ma non riesce mai a rendersi pericoloso (Dal 62' Vlahovic 4,5 - Entra in campo per aiutare la Fiorentina a vincerla, ma si fa cacciare per una gomitata a Patric ravvisata dal VAR).

Carillo 6 - Il vice-Iachini manda in campo una Fiorentina ben organizzata e coraggiosa. Non è un caso che i viola chiudano il primo tempo in vantaggio, ma alla fine è comunque la Lazio a esultare. Alla squadra gigliata resta il rammarico di non aver chiuso prima la partita.