vedi letture

Le pagelle della Fiorentina - Chiesa e Vlahovic super. Dragowski miracoloso

Dragowski 7 - Vero e proprio miracolo su Tonelli poco prima della fine del primo tempo e intervento su Quagliarella a inizio ripresa. C'è anche il suo zampino nella vittoria della Fiorentina, con il polacco sempre più decisivo.

Milenkovic 6,5 - L'azione del vantaggio viola parte da un suo anticipo a centrocampo. Per il resto limita al massimo sia Quagliarella che Gabbiadini.

Pezzella 6 - Si guadagna il rigore dello 0-3 subendo una gomitata da Murru, che costa anche il secondo giallo al difensore della Samp. Partita attenta in fase difensiva per il capitano viola.

Caceres 6 - Normale amministrazione per l'uruguaiano, tornato titolare dopo due partite. Non deve fare gli straordinari in un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

Lirola 7 - Vera spina nel fianco per la retroguardia della Sampdoria per tutto l'arco della partita. A tratti è stato immarcabile ed ha il merito di aver servito a Chiesa la palla dello 0-5. Decisivo anche dalle parti di Dragowski con un salvataggio: la cura Iachini ha dato i frutti sperati, lo spagnolo sembra un altro giocatore dopo il cambio in panchina.

Duncan 6,5 - Ottimo esordio per il centrocampista arrivato a gennaio dal Sassuolo. Mette in campo muscoli e qualità e nel finale di stagione sarà molto utile alla Fiorentina. (Dal 71' Benassi 6 - Entra a partita chiusa).

Badelj 5 - L'unico neo del pomeriggio della Fiorentina è la sua espulsione. Forse troppo severa ma il croato è stato ingenuo a commettere un fallo che si sarebbe potuto evitare tranquillamente.

Castrovilli 6,5 - Meno decisivo del solito ma quando la palla passa tra i suoi piedi è sempre un piacere vederlo. Parte dai suoi piedi l'azione che porta allo 0-4. (Dal 67' Pulgar 6 - Mette ordine a metà campo quando ormai la gara è indirizzata sui binari giusti per la Fiorentina).

Dalbert 7 - Ottima prestazione anche per il brasiliano che si è reso pericoloso in più di un'occasione. Da un suo diagonale è poi nata la respinta di Audero sui piedi di Vlahovic che ha firmato il poker.

Chiesa 7,5 - La sua crescita continua e la doppietta di oggi è la ciliegina sulla torta del suo periodo sì. Freddo dal dischetto, splendido il tiro per lo 0-5. Dopo mesi complicati, sia dentro che fuori dal campo, il numero 25 viola sembra davvero rinato.

Vlahovic 8 - Il migliore in campo nella Fiorentina. Da un suo cross nasce l'autogol di Thorsby che sblocca la sfida, poi si mette in proprio e firma il gol del raddoppio (non perfetto il rigore) e quello dello 0-4. Pomeriggio super per il serbo, arrivato a sei gol in campionato, otto in stagione. Niente male per un classe 2000.

Iachini 7 - Super vittoria in un momento cruciale della stagione, specie dopo le vittorie di Lecce e Genoa di ieri. Giusta la scelta di puntare su Vlahovic, così come quella di mandare in campo Duncan dal 1'. Servivano i punti alla sua Fiorentina e la vittoria di oggi darà grande morale anche per le ultime 14 gare di campionato.