Le pagelle della Fiorentina - Chiesa scaccia le critiche, Cutrone-gol. Iachini indovina Ghezzal

Lecce - Fiorentina 1-3

6' Chiesa (F); 38' Ghezzal (F); 40' Cutrone (F); 88' Shakhov (L)

Terracciano 6 - Primo tempo in cui deve sfoderare solo una volta i riflessi, facendolo puntualmente su un tiro da fuori di Barak. Nella ripresa addirittura pare non dover neanche lavorare, salvo poi venir trafitto da Shakhov.

Milenkovic 6 - Possente negli scontri fisici, la velocità di Farias ogni tanto gli crea qualche piccolo grattacapo. Si disimpegna però efficacemente. Un pelino sorpreso nell'azione che porta all'1-3 leccese.

Pezzella 6 - Centesima apparizione con la maglia della Fiorentina per lui, e serata tutto sommato tranquilla. Poco sollecitato nel primo tempo, all'intervallo Iachini decide di concedergli un po' di riposo.

(dal 46' Ceccherini 6 - Ripresa serena per lui, visto che il Lecce non accenna alla reazione cui potrebbero pensare molti. Parzialmente sorpreso da Shakhov sul gol dei padroni di casa, non è episodio che incide).

Caceres 5,5 - Quello che fornisce meno sicurezza dietro tra i tre: per poco una sua follia nella propria area non regala l'1-3 a Farias. La traversa lo salva, ma avrebbe potuto riaprire la partita. Da rivedere.

Chiesa 7,5 - Discusso, chiacchierato, torna titolare e risponde sul campo alle polemiche. Con i fatti: gol del vantaggio dopo 6 minuti, e assist molto bello ancora per Cutrone, e per lo 0-3. Da sottolineare il suo sacrificio: spesso fa il terzino.

(dal 66' Venuti 6 - Scampolo finale di partita per lui che ha contribuito alla risalita dello scorso anno. Si occupa di dare solidità alla corsia destra viola, e tutto sommato lo fa, seppur il gol arrivi dal suo lato).

Ghezzal 7,5 - Pupillo di Iachini, lo ripaga guadagnando il rigore sprecato da Pulgar e col suo primo centro fiorentino, grazie a una punizione dal limite molto precisa. Interessante, tra l'altro, lo schema messo in atto.

Pulgar 5,5 - Potrebbe indirizzare la partita già dopo dieci minuti, ma la spreca calciando un rigore lento e neanche troppo angolato. Per sua fortuna la vittoria alla fine arriva lo stesso, ma da un cecchino come lui ci si aspetta di meglio.

Duncan 6,5 - Motorino inesauribile, le sue progressioni spesso e volentieri causano scompiglio nella mediana avversaria. Come quando conquista la punizione dalla quale nasce lo 0-2 di Ghezzal.

(dal 70' Castrovilli 6 - Aveva avuto dei problemi fisici negli scorsi giorni, e preferisce non forzare. Nei venti minuti finali più recupero è più accademia che altro).

Lirola 6 - Scelta dell'ultimo minuto, sostituisce l'infortunato Dalbert a sinistra. Comincia con un buon piglio, sembra voler spingere spesso: in realtà sulla lunga distanza non sarà così offensivo, ma ha il merito di non concedere quasi nulla.

Cutrone 7,5 - Nelle ultime uscite lo si è visto in buona forma, e stasera conferma le sensazioni. Approfitta del regalo di Rispoli mandando in rete Chiesa, poi riceve il favore dal compagno e scarta un facile regalo davanti a Gabriel. Secondo gol di fila.

(dal 66' Vlahovic 6 - Movimento per aprire nuovi spazi ai suoi, e una sola occasione, da calcio di punizione. Disegna un sinistro arrotato e potente da trenta metri, arrivando non lontano dal palo).

Ribery 7 - Dirige i suoi compagni con fare quasi da vigile, è un riferimento visivo per chiunque giochi con lui. Veste più le vesti di assist-man che quelle di funambolo, servendo un paio di palloni interessanti, come quello per Ghezzal sul rigore.

(dall'83' Agudelo s.v.)

Allenatore: Giuseppe Iachini 7 - Approccio perfetto della sua squadra, che sembra conscia dell'importanza della posta in palio e del peso che avrebbe una vittoria in Salento. Azzecca la mossa Ghezzal interno di centrocampo, una specie di suo marchio di fabbrica a Firenze. Già dopo i primi quaranta minuti, la sua squadra ha ipotecato vittoria finale e, quasi, anche la salvezza. Una prestazione totalmente centrata, intelligente e cinica nello sfruttare gli errori leccesi. Come se la Fiorentina si fosse accesa d'improvviso, capendo il peso dei tre punti di oggi.