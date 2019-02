Le pagelle della Fiorentina - Lafont decisivo, Veretout gladiatore

Fiorentina-Napoli 0-0

Lafont 7 - Si oppone per due volte a Mertens, anche se il belga calcia centralmente. Ad inizio ripresa è bravissimo sul rigore in movimento di Zielinski. Ancora decisivo nel finale sulla conclusione dalla distanza di Milik.

Ceccherini 6 - Il primo tempo è complicato, complice anche l'inedito quartetto difensivo. Prende le misure al Napoli e nella ripresa migliora.

Pezzella 6,5 - Il migliore della retroguardia gigliata. Regge l'urto nel primo tempo quando i compagni di reparto lasciano un po' troppo spazio al Napoli. Nella ripresa stringe i dentri e resta in campo nonostante il problema al ginocchio.

Hancko 5,5 - Qualche sbavatura di troppo, con Mertens che riesce a superarlo in più occasioni. Per sua fortuna il belga non è in giornata. (Dal 57' Vitor Hugo 6 - Entra per cercare di riportare un po' di equilibrio ad una difesa decisamente distratta.

Biraghi 5,5 - Serata complicata, dalla sua parte Callejon sfonda senza problemi.

Dabo 5,5 - In almeno tre occasioni tenta la giocata in area invece di spazzare via il pallone. Per poco non combina una frittata, per sua fortuna il Napoli non riesce a trovare il gol. Evidentemente Pioli lo richiama nello spogliatoio, perché nella ripresa è decisamente più diligente.

Fernandes 6 - Primo tempo con qualche errore di troppo in fase di impostazione. Nella ripresa migliora e mette tutto il suo fisico a disposizione della squadra nel momento di maggior difficoltà.

Veretout 6,5 - Inizia la sfida perdendo un pallone velenoso, poi si rimette in carreggiata e cresce con il passare dei minuti. Nel finale, con la squadra in costante difficoltà per problemi fisici, è un gladiatore. Corre e lotta per tutti, aiutando la squadra a portare a casa un prezioso pareggio.

Gerson 6 - Abile fra le linee, le occasioni per Chiesa e Muriel nel primo tempo nascono dai suoi piedi. Cala di intensità nella ripresa. (Dal 69' Mirallas S.V. Dall'81' Simeone S.V)

Muriel 5,5 - Prova a mettere in difficoltà la difesa del Napoli ma ci riesce di raro. Anche lui spreca qualcosa di troppo, poco lucido in contropiede.

Chiesa 5,5 - Gara di sofferenza per il figlio d'arte. Alla Fiorentina sono mancate sicuramente le sue giocate.