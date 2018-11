Le pagelle della Fiorentina - Lafont fa e disfa. Simeone, rigore e poco più

Risultato finale: Fiorentina-Roma 1-1

Lafont 5,5 - Non si lascia sorprendere dal tentativo di Dzeko col pallonetto in avvio, risponde presente anche nelle altre occasioni in cui è chiamato in causa. Partita da 6,5-7 fino al minuto 85, quando un'uscita imperfetta regala a Florenzi l'occasione di pareggiare i conti. Nel finale salva ancora sull'attaccante bosniaco della Roma.

Milenkovic 6 - Determinante sulla respinta in avvio su El Shaarawy, poi rischia l'autogol per il tocco sulla punizone di Pellegrini che rischia di tagliare fuori Lafont.

Pezzella 6,5 - Provvidenziale al centro della retroguardia gigliata a metà del primo tempo, non ha paura di fare a sportellate con gli attaccanti avversari.

Vitor Hugo 6,5 - Preciso nelle chiusure, in avvio di ripresa ferma El Shaarawy scatenando l'ovazione dalle tribune del Franchi. Si fa rispettare anche nel gioco aereo.

Biraghi 6 - Perde la marcatura su Dzeko al 20', sul lancio di Pellegrini a servire il bosniaco in area viola. Si fa perdonare in altre occasioni, mettendo il bavaglio a Under e Schick.

Gerson 6,5 - Un anno fa realizzò una doppietta al Franchi quando vestiva la maglia della Roma, questa sera cerca la rete dopo appena 2' di gioco senza successo.

Veretout 6,5 - Freddo dagli undici metri per la trasformazione del calcio di rigore. Sa imporsi a centrocampo fino ai minuti conclusivi.

Benassi 6 - Manda in porta Chiesa nel corso della ripresa, prezioso anche per fermare il gioco della squadra avversaria. (Dal 73' Dabo 6 - Fa ciò che gli chiede Pioli: conquistare palloni spezzando la manovra romanista).

Mirallas 5 - Pioli lo conferma dall'inizio, senza però ripagare la fiducia del proprio allenatore. (Dal 54' Edimilson Fernandes 6,5 - Dopo pochi secondi si rende più pericoloso dell'ex Everton: buono il suo spunto ma la conclusione termina fuori di non molto).

Simeone 5,5 - Un paio di tentativi imprecisi nella prima parte di gara, cerca l'inserimento su suggerimento di Gerson a inizio ripresa ma viene fermato da Kolarov. Trova il rigore per l'intervento di Olsen, non s'intende con Chiesa poco prima del 60': sarebbe stato il gol del 2-0 viola. (Dal 78' Pjaca sv - Pochi spunti nel finale di gara).

Chiesa 6,5 - Come spesso capita, imprendibile quando prende palla e accelera puntando l'area o la porta avversaria. Sfiora il colpo del ko: dai e vai con Benassi, poi il suggerimento per Simeone che non si fa trovare pronto all'appuntamento.